Mexiko-GP im Fernsehen: Motoren in Atemnot

Vor dem Grossen Preis von Mexiko: Die Leser fragen immer wieder, welche Auswirkung die extreme Höhenlage der Rennstrecke von Mexiko-Stadt auf die Motoren habe. Wir geben die Antwort.

Das «Autódromo Hermanos Rodríguez» von Mexiko-Stadt ist unerreicht, denn es liegt 2.285 Meter über dem Meeresspiegel und ist damit die am höchsten gelegene Formel-1-Piste der Welt. Immer wieder erhalten wir dabei Fragen von Lesern, die wissen wollen – wie wirkt sich das auf die Motoren der GP-Rennwagen aus?

Würden wir von Saugmotoren sprechen, dann wäre der Leistungsunterschied auf einer Strecke mit hoher Höhenlage viel grösser, weil Sauerstoff in den Motor gesaugt werden muss, um den Verbrennungsprozess abzuschliessen. Dies würde zu einem Leistungsverlust von rund 25 Prozent führen. Bei den Antriebseinheiten der Formel 1 kann dies dank des Turboladers jedoch vermieden werden.

Das liegt daran, dass sich der Turbolader mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit dreht, um mehr Luft in den Motor zu pumpen – bei normalen Höhenbedingungen sogar etwa drei Mal mehr. Mehr Luft bedeutet, dass man mehr Kraftstoff einpumpen und somit eine höhere Leistung erzeugen kann. In Mexiko muss der Turbo härter arbeiten, um die geringere Luftdichte zu kompensieren. Deshalb dreht er mit einer höheren Geschwindigkeit, um einen Teil des Leistungsverlusts ausgleichen zu können.

Der Turbo kann allerdings nicht den gesamten Leistungsunterschied ausgleichen. Den Turbolader einfach mit 20 Prozent mehr Kraft zu betreiben, das ist nicht möglich. So viel Spielraum gibt es nicht, denn er ist für normale Rennbedingungen konstruiert und gebaut worden, nicht aber für den einzigartigen Umgebungsdruck von Mexiko. Es kommt also noch immer zu einer beträchtlichen Leistungsreduktion. Der geringere Luftwiderstand hilft aber, diese auszugleichen und die Autos auf der langen Geraden in Mexiko-Stadt zu unglaublichen Höchstgeschwindigkeiten zu führen.



Zudem: Geringere Luft im Motor führt zu weniger Power und dem elektrischen Generator MGU-H stehen deshalb nicht so viele Abgase zur Verfügung, die sie zurückgewinnen und in nutzbare Energie umwandeln kann. Einige Hersteller werden je nach Grösse des Turboladers in ihren Autos und der Anordnung ihrer Antriebseinheite besser abschneiden als andere.



Wie sich das alles entwickelt, erfahren die meisten Formel-1-Fans online oder vor dem Fernseher, wir haben die wichtigsten Sendetermine für Sie zusammengefasst.





Mexiko-GP im Fernsehen

Freitag, 5. November

08.00: Sky Sport F1 – Top 10: Drivers behaving badly

08.30: Sky Sport F1 – GP-USA in Austin

11.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2021

11.15: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1986

12.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

12.30: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1987

13.15: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP USA 2021

14.00: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1988

14.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2021

15.00: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1989

15.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2021

16.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

17.45: Sky Sport F1 – Warm-Up: Das Motorsport Spezial

18.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

18.30: Erstes Training

20.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

21.30: Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

21.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

22.00: Zweites Training

23.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2021

23.45: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung



Samstag, 6. November

06.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.00: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Sergio Pérez

10.15: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1986

11.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1987

13.15: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1988

14.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

15.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

17.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP USA 2021

17.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

17.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

18.00: Drittes Training

19.30: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1989

20.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onbards: GP USA 2021

20.15: ServusTV – Vorberichte zum Qualifying

20.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

20.55: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.00: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.00: Qualifying

22.00: ServusTV – Qualifying Analyse

22.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

23.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

23.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 7. November

06.30: Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

09.30: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Sergio Pérez

09.45: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1987

10.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.45: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1989

12.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

14.00: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1986

14.45: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1987

15.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: USA 2021

17.45: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Sergio Pérez

18.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

18.10: ServusTV – Countdown zum Rennen

18.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onbards: USA 2021

18.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

19.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

19.50: SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

19.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

20.00: Grosser Preis von Mexiko

21.40: ServusTV – Analyse des Rennens

22.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

22.10: ORF 1 – Motorhome: Analyse des Rennens

22.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

23.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung