Klartext von Max Verstappen: Worauf es jetzt ankommt

18 Siege hat Max Verstappen in seiner Formel-1-Karriere bislang erreicht, zwei davon in Mexiko (2017 und 2018). Der WM-Leader glaubt fest daran, dass sein Auto in diesem Jahr auch dort schnell sein wird.

Mit seinem fabelhaften Sieg auf dem Circuit of the Americas (COTA) in Texas hat Max Verstappen wieder Rückenwind: Zwölf Punkte beträgt sein Vorsprung in der Fahrer-WM 2021 auf Lewis Hamilton. Und nun richtet sich der Grand-Prix-Zirkus auf jener Strecke ein, wo Max 2017 und 2018 gewinnen konnte, im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt.

Der 24-jährige Verstappen sagt: «Klar war es ein fabelhaftes Gefühl, in Austin ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Die Rennen davor waren schwierig gewesen, Stichworte Kollision in Monza und Motorwechsel in Russland. Wir hatten einige Male auch nicht das notwendige Glück. Daher war es umso schöner, zusammen mit Sergio Pérez auf dem Podest in Texas zu stehen.»

«Was mir am meisten Mumm gemacht hat: Wir konnten auf dem COTA guten Speed zeigen, diesen Schwung wollen wir nach Mexiko mitnehmen, wo wir in den letzten Jahren gute Leistungen zeigen konnten.»

«Ich kehre mit schönen Erinnerungen nach Mexiko-Stadt zurück. Und es ist auch schön, nach zwei Jahren endlich wieder vor den grandiosen mexikanischen Fans zu fahren. Wir werden dieses Mal noch frenetischer gefeiert, weil inzwischen Pérez für uns fährt. Ich glaube fest daran, dass wir auch auf dieser Strecke konkurrenzfähig sein werden.»

Jetzt geht es in der Formel 1 Schlag auf Schlag – Mexiko, Brasilien, Katar, in strammem Wochenrhythmus. Max weiter: «Ich weiss, dass solche Dreierpakete anstrengend sind, aber gleichzeitig sind sie auch aufregend.»

Verstappen sagt, worauf es nun ankommt: «Es wird für uns elementar sein, unsere Leistung in diesen drei Läufen jedes Mal auf den Punkt zu bringen und das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Katar wird für uns alle Neuland sein, darauf freue ich mich riesig. Es ist immer spannend, auf einer Rennstrecke anzutreten, auf welcher die Formel 1 zuvor noch nicht gefahren ist.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0