Sergio Pérez (Red Bull Racing): Kecke Ansage für 2022

Der gegenwärtige WM-Vierte Sergio Pérez steht vor dem wichtigsten Grand Prix seiner Karriere: Mit Red Bull Racing-Honda kann er seinen Heim-GP von Mexiko gewinnen. Und er wagt eine kecke Ansage.

Sergio Pérez hat einen guten Lauf: Der 31-jährige Mexikaner ist in der Türkei und in Texas jeweils Dritter geworden, endlich hat er mit seinem Red Bull Racing RB16B-Honda eine Abstimmung gefunden, bei welcher sich Fahrer und Fahrzeug voll entfalten können. Und nun kommt mit diesem Siegerauto ausgerechnet sein Heimrennen – im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt.

Der GP-Sieger von Sakhir 2020 und Baku 2021 hat am Dienstag in der Heimat für seine langjährigen Partner Claró und Escuderia Telmex eine Pressekonferenz gegeben, und dabei wagt der 208-fache GP-Teilnehmer eine kecke Ansage: «Mein Traum besteht darin, Weltmeister zu werden. Mit Red Bull Racing habe ich erstmals die Möglichkeit dazu, und fürs kommende Jahr weiss ich – ich kann das schaffen!»

«Ich habe in dieser Saison sehr viel von Max Verstappen lernen können; etwa wie er es schafft, von der ersten bis zur letzten Runde alles aus dem Wagen zu holen. Ich glaube, er ist der einzige Fahrer im Feld, der das schafft.»

Vor dem Heimrennen in Mexiko-Stadt weiss Sergio, dass er im WM-Kampf 2021 seinen niederländischen Stallgefährten unterstützen muss. Ein starker Pérez, das ist ganz wichtig für Red Bull Racing-Honda, die in der Konstrukteurs-Meisterschaft derzeit 23 Punkte hinter Leader Mercedes liegen.

«Im Zentrum steht das Wohl des Teams», bestätigt Sergio. «Max hat eine Chance auf den WM-Titel, wir müssen ihm zur Seite stehen. Gleichzeitig wollen wir den Markentitel erobern, da ist jeder Punkt wichtig.»



Red Bull Racing wurde von 2010 bis 2013 vier Mal in Folge Weltmeister, mit Sebastian Vettel und auch in der Konstrukteurs-Meisterschaft.



Aber klar hofft Pérez darauf, als erster Mexikaner seinen Heim-GP gewinnen zu können. «Ich weiss, dass es nicht einfach wird. Wegen der dünnen Luft ist die ganze Technik am Limit – wie etwa in Sachen Kühlung oder Bremsen. Das ist eine knallharte Piste. Aber die Chance ist da. Und es wäre mein passendes Dankeschön für die jahrelange, treue Unterstützung, die ich immer in meiner Heimat Mexiko erhalten durfte.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0