Mexiko-GP im Fernsehen: So wird das Wetter

Gute Nachrichten für die Formel-1-Fahrer: Die Unwägbarkeit Regen hat sich fürs kommende GP-Wochenende im Autódromo Hermanos Rodríguez verflüchtigt – Training und Rennen finden auf trockener Bahn statt.

Zahlreiche Rennwochenenden der GP-Saison 2021 sind durch Niederschläge beeinträchtigt worden. Trauriger Höhepunkt: Die Farce von Belgien, als nach wenigen Runden hinter dem Safety-Car abgebrochen werden musste.

Von daher werden viele Fahrer mit Freude hören: Das kommende Wochenende im Autódromo Hermanos Rodríguez wird mit grosser Wahrscheinlichkeit komplett auf trockener Bahn gefahren werden können.

Für Freitag, 5. November, sagen die mexikanischen Meteorologen freundliches Wetter vorher, mit einigen harmlosen Wolken und einer Maximaltemperatur von 24 Grad.

Am 6. November wird es sonniger, wenn auch nicht wärmer, hochstehende Wolkenfelder werden nicht zu Regen führen.

Am Renntag 7. November wird es mehrheitlich bewölkt sein und etwas weniger warm, aber mit Regen ist auch dann nicht zu rechnen.

Wie sich das GP-Wochenende in Mexiko-Stadt entwickelt, verfolgen die Fans onlien oder vor dem Fernsehen, hier die wichtigsten Sendetermine.





Mexiko-GP im Fernsehen

Freitag, 5. November

08.00: Sky Sport F1 – Top 10: Drivers behaving badly

08.30: Sky Sport F1 – GP-USA in Austin

11.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2021

11.15: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1986

12.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

12.30: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1987

13.15: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP USA 2021

14.00: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1988

14.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2021

15.00: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1989

15.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2021

16.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

17.45: Sky Sport F1 – Warm-Up: Das Motorsport Spezial

18.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

18.30: Erstes Training

20.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

21.30: Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

21.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

22.00: Zweites Training

23.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2021

23.45: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung



Samstag, 6. November

06.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.00: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Sergio Pérez

10.15: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1986

11.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1987

13.15: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1988

14.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

15.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

17.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP USA 2021

17.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

17.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

18.00: Drittes Training

19.30: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1989

20.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onbards: GP USA 2021

20.15: ServusTV – Vorberichte zum Qualifying

20.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

20.55: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.00: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.00: Qualifying

22.00: ServusTV – Qualifying Analyse

22.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

23.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

23.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 7. November

06.30: Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

09.30: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Sergio Pérez

09.45: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1987

10.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.45: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1989

12.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

14.00: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1986

14.45: Sky Sport F1 – GP von Mexiko 1987

15.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: USA 2021

17.45: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Sergio Pérez

18.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

18.10: ServusTV – Countdown zum Rennen

18.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onbards: USA 2021

18.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

19.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

19.50: SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

19.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

20.00: Grosser Preis von Mexiko

21.40: ServusTV – Analyse des Rennens

22.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

22.10: ORF 1 – Motorhome: Analyse des Rennens

22.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

23.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung