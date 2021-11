Lewis Hamilton (3.): «Uns fehlt eine halbe Sekunde»

Erwartungsgemäss hat Max Verstappen im Autódromo Hermanos Rodríguez die Nase vorn. Lewis Hamilton ist mit der Abstimmung seines Autos nicht zufrieden. Oder blufft Mercedes-Benz vielleicht?

Max Verstappen rund vier Zehntelsekunden vor dem schnellsten Mercedes (mit Valtteri Bottas), dann erst Weltmeister Lewis Hamilton. Ist das nun die Überlegenheit von Red Bull Racing-Honda, mit welcher viele Fans und Fachleute für die mexikanische Strecke gerechnet hatten? Oder blufft Mercedes vielleicht?

Formel-1-Champion Jenson Button: «Ich glaube nicht, dass Mercedes seine Karten verdeckt hält. Ich glaube vielmehr, dass Lewis Hamilton im Qualifying alle Möglichkeiten hat, in die erste Startreihe vorzudringen. Wir haben erst Freitag, und diese Strecke entwickelt sich immer rasend schnell. Zudem liegt das Auto von Lewis nicht so gut wie der Rennwagen von Verstappen.»

Der 100-fache GP-Sieger Hamilton selber meldete sich zwischendurch am Funk, offensichtlich nicht zufrieden mit dem Handling seines Wagens.

Nach dem zweiten freien Training in Mexiko sagt der siebenfache Weltmeister zur Schwäche von Mercedes an diesem Tag: «Es mangelt uns an Abtrieb, das erklärt den Abstand von rund einer halben Sekunde. Ich könnte zwar nicht sagen, dass wir grössere Probleme gehabt hätten. Aber so wie es derzeit aussieht, sind die Anderen für uns definitiv zu schnell.»

Das wird auch von den Dauerläufen untermauert, in welchen Sergio Pérez im Schnitt die konstant besten Zeiten erzielt hat.



Lewis Hamilton weiter: «Wir geben hier alles, aber momentan reicht es nicht. Sorge mache ich mir deswegen keine. Wir feilen weiter an der Abstimmung, um am Samstag besser aufgestellt zu sein.»





2. Training, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,301 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,725

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,810

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,871

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,318

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,429

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,605

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,644

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,681

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,732

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,841

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,979

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,227

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,431

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,521

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,620

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,730

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,820

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,581

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, keine Zeit





1. Training, Mexiko-Stadt

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,341 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,417

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,464

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,610

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,985

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:19,463

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:19,656

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,667

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,759

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,858

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:20,011

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,026

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:20,030

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,273

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,301

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,344

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,517

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,580

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,144

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,819