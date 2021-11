Andreas Seidl (McLaren): So geht’s mit Ferrari weiter

Daniel Ricciardo hat bei McLaren endlich zur Top-Form gefunden, wie Teamchef Andreas Seidl zufrieden feststellt: «Texas war das beste GP-Wochenende von Daniel für uns – und da kommt noch mehr.»

Carlos Sainz wollte es zunächst gar nicht glauben: «Bist du sicher?» fragte der spanische Ferrari-Fahrer, als er in Mexiko auf den kleinen Abstand zwischen McLaren (254 Punkte) und Ferrari (250,5) angesprochen wurde. Tatsächlich: Fünf WM-Läufe vor Schluss liegen die ältesten und erfolgreichsten zwei Formel-1-Rennställe auf Augenhöhe, Ausgang ungewiss.

Ob am Ende McLaren WM-Dritter wird (wie 2020) oder Ferrari (2020 nur auf Rang 6 in der Konstrukteurs-Meisterschaft), das wird zu einem erheblichen Teil von der Leistung der Fahrer abhängen – Daniel Ricciardo und Lando Norris in Papaya-Orange, Charles Leclerc und Carlos Sainz in Rot.

McLaren-Teamchef Andreas Seidl ist froh, dass der Australier Ricciardo endlich seinen Tritt gefunden hat. «Texas war das beste GP-Wochenende von Daniel für uns», findet der 45-jährige Passauer. «Sein fünfter Platz in Austin ist eine weitere Bestätigung für uns, dass es richtig war, Ricciardo zu engagieren. Er ist so stark gefahren wie in Monza.»

Ricciardo – WM-Dritter 2014 und 2016 – galt jahrelang als der vielleicht beste Angreifer im Feld, vor allem auf der Bremse bärenstark. Aber im ersten Teil der Saison 2021 fehlte ihm im McLaren das notwendige Gefühl fürs Auto, um seine Qualitäten ideal einzusetzen. Andreas Seidl weiter: «Der Circuit of the Americas in Texas ist einer jener Kurse, der ein echter Prüfstand dafür ist, wie ein Fahrer mit seinem Wagen zurechtkommt. Und das hat Daniel prima hingekriegt. Wir sind auch angetan davon, wie erfolgreich er sich gegen Carlos Sainz durchgesetzt hat. Und er selber sagt – da kommt noch mehr.»

Über das GP-Wochenende im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt sagt Andreas Seidl: «Wir haben es oft erlebt, dass auf dieser Rennstrecke die übliche Reihenfolge ein wenig durcheinander gerät. Das liegt an der ganz besonderen Abstimmung, die in solcher Höhenlage erforderlich ist. Wir waren im Simulator fleissig und sind gut vorbereitet.»

Wo ortet der Bayer in diesem spannenden Duell zwischen McLaren und Ferrari die entscheidenden Faktoren? Andreas Seidl auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Wir brauchen zunächst einmal konstant gute Leistungen und ein standfestes Auto. Wir müssen jedes Mal das Beste aus dem Wagen holen, denn wir gehen davon aus – dieses Duell wird sich bis zum Saisonfinale von Abu Dhabi fortsetzen.»

«Wir gehen weiter davon aus: Wie schnell McLaren und Ferrari an einem bestimmten Wochenende sein werden, das ist auch stark Strecken-abhängig. Unterm Strich glauben wir, dass es in unseren Händen liegt, diesen Zweikampf zu unseren Gunsten zu entscheiden.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0