WM-Plan von Max Verstappen: «Ich ändere gar nichts»

Die Formel-1-WM 2021 geht in die entscheidende Phase. WM-Leader Max Verstappen (Red Bull Racing) spricht über Druck und seine Einstellung vor den letzten fünf Grands Prix dieser spannenden Saison.

Viele Formel-1-Fans sind der Ansicht: Möglicherweise geht Lewis Hamilton mit einem besseren Rüstzeug in die entscheidenden WM-Läufe 2021, weil der siebenfache Weltmeister schon einige Titelduelle ausgetragen hat, sich Max Verstappen jedoch erstmals in dieser Situation befindet.

Mercedes-Star Hamilton sagt denn auch in Mexiko: «Ich habe in den vergangenen Jahren viel gelernt. Und Max hat seit geraumer Zeit keinen Titel mehr geholt. Ich weiss genau, wie sich das anfühlt, wenn man um seinen ersten Formel-1-WM-Titel kämpft, ich weiss, mit welch enormem Druck das einhergeht. Und so muss es ihm auch gehen.»

Der angesprochene Max Verstappen zum gleichen Thema: «Ich liebe, was ich mache, das nimmt schon mal Druck vom Kessel. Und ich stehe nicht zum ersten Mal in einem Kampf um einen Meistertitel; in der Formel 1 schon, aber nicht in meinem Leben. Also ändert sich für mich nichts. Wenn ich Champion werden will, muss ich Rennen gewinnen, das war früher schon so. Und wenn alles passt, werde ich auch gewinnen.»

Wird Max Verstappen mit einem vielleicht wachsenden Vorsprung beginnen, anders zu fahren? Der 18-fache GP-Sieger sagt: «Nein, ich ändere gar nichts an meiner Herangehensweise. Ich versuche, aus jedem Rennen das Beste zu machen, das war schon immer so, und das macht auch Lewis so. Und ich will dabei sauber bleiben.»

Verstappen denkt nicht an Duelle und Kollisionen wie zwischen Ayrton Senna und Alain Prost oder Michael Schumacher und Jacques Villeneuve: «Was damals geschah, ist Vergangenheit. Ich konzentriere mich ganz auf das Heute. Es ist ganz einfach: Um Weltmeister zu werden, musst du so viele Punkte als möglich machen, in jedem Grand Prix, nur so hast du am Ende die Nase vorn.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0