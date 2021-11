Lewis Hamilton zu Max Verstappen: Es geht um Respekt

Wird das WM-Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton durch eine Kollision entschieden? Mercedes-Teamchef Toto Wolff will das nicht ausschliessen. Lewis Hamilton sucht nach Respekt.

Es musste sich etwas ändern. In Imola schob sich Verstappen nach dem Start kompromisslos an Hamilton vorbei, das Gleiche dann in Barcelona. Hamilton gab zwei Mal nach. In England gab er nicht nach: In fragwürdiger Position griff er in der Copse-Kurve an, Verstappen flog von der Bahn, Hamilton fuhr zum Sieg. Dann kam die Kollision von Monza mit Ausfall beider WM-Gegner. Der langjährige Formel-1-Fahrer Martin Brundle sagt: «Nach Barcelona wusste Lewis – er muss im Zweikampf gegen Max härter werden, so geht das nicht weiter. Was danach passierte, war eine direkte Folge dieses Strategiewechsels.»

Danach, das war Silverstone, danach, das war auch Monza, als nach einer weiteren Rempelei beide Autos neben der Bahn lagen.

Es liegt in der Natur des Formel-1-Sports: Zwei Titelanwärter beanspruchen das gleiche Stück Asphalt für sich, keiner will nachgeben, das kann nur ein Ergebnis erzeugen – Kollision. Was Lewis Hamilton und Max Verstappen in Monza gezeigt haben, erlebten Formel-1-Fans zuvor schon reihenweise mit anderen Spitzenpiloten, allen voran mit Ayrton Senna und Alain Prost.

Und in diesem Zusammenhang hat Toto Wolff vor kurzem nicht ausgeschlossen, dass die WM-Entscheidung durch eine Kollision herbeigeführt werden könnte. Immerhin lieferten sich die beiden WM-Rivalen im freien Training auf dem Circuit of the Americas ein Duell die Start/Ziel-Linie hinunter, als ginge es schon um den Titel. Verstappen zeigte Hamilton den ausgestreckten Finger und nannte ihn am Funk einen dummen Idioten.

Aber was sagt der siebenfache Champion Lewis Hamilton dazu? Der Mercedes-Star in Mexiko-Stadt: «Ich bin schon eine ganze Weile hier, ich bin kein Anfänger. Aber der Kern von allem muss Respekt sein. Wenn ich so darüber nachdenke, was bisweilen aus dem Mund von Piloten kommt, dann ist das nicht gut: Wir sollten für die Kids doch Inspiration und Leuchtfeuer sein.»



«Ich für meinen Teil will positiv und ruhig bleiben und meinem Gegner, wer immer auch das ist, respektvoll begegnen. Wenn ihr nun an einem bestimmten Namen denkt, dann werde ich nicht sagen, ob ich an den gleichen denke. Aber über so etwas setze ich mich mit einem Lachen hinweg und mach weiter.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0