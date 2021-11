Sebastian Vettel-Teamgefährte Lance Stroll: Es reicht

Der Kanadier Lance Stroll (23), Stallgefährte von Weltmeister Sebastian Vettel bei Aston Martin, spricht über eine Entwicklung in der Formel 1, die seiner Meinung nach ein Holzweg ist.

Als der Medienkonzern Liberty Media 2017 die Formel-1-Gruppe übernahm, sprach Serien-CEO Chase Carey bald davon, dass er sich auch 25 Rennen pro Saison vorstellen könne. Weit davon entfernt sind wir nicht mehr: 2022 soll die Rekordzahl von 23 WM-Läufen ausgetragen werden, innerhalb von nur acht Monaten – von Mitte März in Bahrain bis Mitte November in Abu Dhabi.

Zum Vergleich: Die erste Formel-1-Saison 1950 bestand aus lediglich sieben Grossen Preisen. 1960 wurden zehn Rennen ausgetragen, 1970 waren es dreizehn, 1980 nur eines mehr. 1990 wurden 16 Rennen gefahren, im Jahre 2000 dann 17, 2010 waren es 19, 2016 schon 21, in diesem Jahr sind es 22.

Das Schlussprogramm 2021 ist für alle Beteiligten eine harte Probe: Fünf Rennen an sechs Wochenenden – Mexiko, Brasilien, Katar, Saudi-Arabien, Abu Dhabi. Der kanadische Aston Martin-Fahrer Lance Stroll sagt: «Mit drei Grands Prix in unmittelbarer Folge habe ich kein Problem, denn Rennen sind mein Leben.»

Aber der Stallgefährte von Sebastian Vettel in der Ansicht: Es reicht langsam. «Wenn die Formel 1 ihr Geschäft in Form von noch mehr Rennen ausbauem will, dann bracht es eine gewisse Balance. Wir müssen über Mitarbeiter nachdenken, die einen beträchtlichen Teil ohne Familien verbringen. Ich bin nicht sicher, ob wir 25 Rennen pro Jahr anstreben sollten, auch wenn ich glaube, dass es darauf hinausläuft. Für uns Fahrer ist das kein Problem, aber wir müssen das grössere Bild im Auge behalten.»

Sebastian Vettel hat sich dazu klipp und klar geäussert: «Wir sollten unsere Saison in einer nachhaltigen Art und Weise austragen, nicht nur im Sinne des Umweltschutzes, sondern auch beim Umgang mit der Ressource Mensch. Denn wir dürfen nicht vergessen – für die meisten Fachkräfte ist ein GP-Wochenende erheblich länger als jene Samstage und Sonntage, an welchen die meisten Fans den Sport verfolgen. Wir müssten eine Saison auf die Beine stellen, die es den Leuten erlaubt, neben ihrem Beruf noch ein normales Leben führen zu können.»



«Wir sollten nicht so viele Läufe haben. Wenn wir zu viele Grands Prix austragen, dann besteht die Gefahr, dass ein Rennen für die Fans nichts Besonderes mehr ist.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0