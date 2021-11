Verkauf an Audi? McLaren dementiert vehement

Die Meldung machte am Montag die Runde, sorgte für Aufruhr: Audi habe angeblich McLaren gekauft. Das dementiert der Traditionsrennstall nun sehr vehement.

Toto Wolff sagte zuletzt in Austin zu SPEEDWEEK.com auf die Frage, ob er die Volkswagen-Gruppe mit dem neuen Motoren-Reglement als Gegner erwarte: «2026 sind die fix dabei – meiner Meinung nach, weil alle Geräusche, die wir hören, darauf hindeuten.»

Nun gab es ein sehr lautes Geräusch, als «Autocar» am Montag berichtete, Audi habe angeblich McLaren gekauft, um in die Formel 1 einzusteigen. Das sorgte in Woking für helle Aufruhr. Statement inklusive.

«Die McLaren Group ist sich eines Medienberichts bewusst, in dem es heißt, sie sei an Audi verkauft worden. Dies ist völlig unzutreffend und McLaren bemüht sich, diese Meldung entfernen zu lassen», heißt es in dem veröffentlichten Statement von McLaren.

Und weiter: «Die Technologiestrategie von McLaren beinhaltet seit jeher laufende Diskussionen und die Zusammenarbeit mit relevanten Partnern und Zulieferern, einschließlich anderer Automobilhersteller, jedoch hat sich an der Eigentümerstruktur der McLaren Group nichts geändert.»

Audi wiederum teilte mit: «Im Zuge unserer strategischen Überlegungen prüfen wir ständig verschiedene Ideen für Kooperationen.»

Denn trotz der Dementi hat der Volkswagen-Konzern mit seinen Marken Audi und Porsche starkes Interesse am Einstieg in die Formel 1. Porsche wurde zuletzt Interesse an einer Kooperation mit dem Red-Bull-Team nachgesagt.

Der neue Porsche-Sportchef Thomas Laudenbach nannte zuletzt die entscheidenden Punkte für einen Einstieg: «Der Motorsport muss für die Serie relevant bleiben, die Elektrifizierung muss also stärker betont werden. Auch in der Formel 1. Zweiter Punkt: Es muss eine Kostenkontrolle geben. Der Budget-Deckel ist schon ein erster Ansatz, ein solches Limit muss auch bei den Antrieben kommen, es ist in Diskussion. Und schließlich macht ein Einstieg nur Sinn, wenn es eine Reglement-Änderung gibt, die bedeutet, dass alle Mitbewerber auf gleicher Basis beginnen können.»

Die Motorsport-Königsklasse plant ab 2026 ein neues Motorenreglement, bei dem einfachere Antriebe eingesetzt werden sollen.

Seit mehr als einem Jahr treffen sich die Vertreter verschiedener Autohersteller mit dem FIA-Präsidenten Jean Todt, mit Formel-1-CEO Stefano Domenicali und mit Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn, um zu besprechen, wie der kommende Motor der Königsklasse ab 2026 aussehen soll. Eine dieser Runden hatte in Monza stattgefunden. Dabei wurden jene Weichen gestellt, welche einer Einladung für die Volkswagen-Marken Audi und Porsche gleichkommen, deren Vertreter bei den Gesprächen am Tisch sitzen.

Die Hersteller sind sich einig: Das neue Triebwerk darf nicht mehr so sündhaft teuer sein wie die heutige Motorgeneration, die Technik muss markante Elemente der Nachhaltigkeit aufweisen (Stichworte Energierückgewinnung und Bio-Sprit), der Motor muss attraktiv genug sein, um zusätzliche Hersteller in die Formel 1 zu bringen, er muss serienrelevant sein. Und, last but not least, er soll eher nach Formel 1 klingen.

