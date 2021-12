Sebastian Vettel: «Das war sehr inspirierend»

Aston Martin-Star Sebastian Vettel nutzte den Mittwoch vor dem Rennwochenende in Saudi-Arabien für eine spezielle Veranstaltung. Der Deutsche organisierte ein Kart-Event für Frauen. «Das war unvergesslich», erzählt er.

Seit die Formel 1 das Rennen in Saudi-Arabien verkündet hat, wird viel Kritik an der Königsklasse geübt. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen weisen auf die eingeschränkten Rechte für verschiedene Bevölkerungsgruppen hin und werfen dem Sport vor, dieses Thema zu ignorieren, weil es nur ums Geld geht. Sebastian Vettel, der sich immer wieder für Gleichberechtigung einsetzt, will sich nicht darauf beschränken, Kritik zu üben.

Vielmehr will der vierfache Weltmeister ein positives Zeichen setzen. Deshalb hat er am gestrigen Mittwoch ein Kart-Event für Frauen organisiert. «Das war sehr aufregend, denn vor dem Rennen hier in Saudi-Arabien gab es viel Gerede und auch ich habe mir meine Gedanken gemacht. Ich fragte mich, was ich tun kann, und mir fiel auf, dass der Fokus stark auf die negativen Beispiele gelegt wird, wenn es um die Defizite bei den Menschenrechten und anderen Dingen in gewissen Ländern geht», erklärt er.

«Ich habe versucht, die positive Seite zu sehen, und deshalb habe ich diese Kart-Veranstaltung unter dem Titel ‚Racing für Frauen‘ organisiert. Wir hatten eine Gruppe von sieben oder acht Mädchen und Frauen auf der Piste und es war eine tolle Veranstaltung. Ich habe versucht, meine Erfahrungen aus dem Leben und von meiner Arbeit auf der Rennstrecke zu teilen, um ihr Vertrauen zu stärken», erzählt der Heppenheimer.

«In Saudi-Arabien dürfen die Frauen erst seit 2017 fahren. Einige hatten eine Lizenz, andere nicht, einige waren grosse Formel-1-Fans, während andere noch nie zuvor mit Racing in Berührung gekommen waren. Es war eine gute Mischung, denn es waren Frauen mit unterschiedlichen Erfahrungen und wir hatten eine super Veranstaltung. Alle Beteiligten waren sehr glücklich», fährt Vettel fort.

«Ich war sehr inspiriert von ihren Geschichten und ihrer positiven Haltung zu den Veränderungen in ihrem Land», offenbart der Formel-1-Star. «Es stimmt, wenn man durch die westliche oder europäische Brille schaut, gibt es viele Dinge, die verändert und auch angesprochen werden müssen. Aber es stimmt auch, dass sich einiges ändert, und für diese Leute macht das einen Riesenunterschied. Letztlich ist es schwer für uns, denn wir sind nur ein paar Tage hier, und versuchen, perfekte Richter zu sein, ohne den Background zu kennen und die Leute. Aber für mich war es wichtig, ein paar dieser Frauen kennenzulernen. Es war ein unvergesslicher und inspirierender Tag und eine grossartige Art, ins Wochenende zu starten. Für mich war es die Hauptsache, mich aufs Positive zu konzentrieren.»

