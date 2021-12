Max Verstappen über Dschidda: «Ich ändere gar nichts»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen ist mit einem Vorsprung von acht Punkten nach Dschidda gekommen. Über den schnellen Kurs sagt er: «Es ist noch nicht gesagt, dass dies ein Mercedes-Kurs ist.»

Das Fieber steigt: Zwei Rennfahrer, noch zwei Rennen, aber nur ein Fahrer kann schon am 5. Dezember auf dem Jeddah Cornicht Circuit Formel-1-Weltmeister werden – Max Verstappen. Der Einzige, dem der ganze Rummel nichts auszumachen scheint, ist der WM-Leader.

Verstappen gibt sich ganz entspannt, und das ist weder Schauspielkunst noch Arroganz. Er ist einfach so. Sein Vater Jos hat mir einmal über seinen Sohn gesagt: «Diese Gelassenheit entspricht seinem Charakter, so etwas kannst du nicht trainieren. Ich weiss, dass ich nicht der Einfachste bin, und ich habe von Max sehr viel gefordert. Aber er konnte das alles aushalten. Er war mental schon immer sehr stark. Mit vielen Siegen baute er Schritt um Schritt ein gewaltiges Selbstvertrauen auf. Wenn du fest an dich glaubst, dann geht das auch nicht mehr weg.»

Zum neuen Jeddah Corniche Circuit sagt der 19-fache GP-Sieger: «Sehr schnell, kaum Raum für Fehler, ein Schritt ins Unbekannte. Ich finde das alles interessant, denn ich erkunde gerne neue Strecken.»

Sieht sich Max auf dieser schnellen Bahn im Nachteil gegen Mercedes? «Nein, denn wir wissen noch nicht, wie sich das alles hier entwickeln wird.»

Wie geht Max dieses Wochenende an? Verstappen sagt: «So wie die ganze Saison, es gibt keinen Grund, etwas anders zu machen. Zunächst will ich mal den neuen Kurs lernen, dann sehen wir weiter.»

Wie blendet Max den ganzen Rummel in diesem WM-Kampf aus? «Indem ich mich nicht irre machen lasse, ich konzentriere mich da nicht auf Positives oder Negatives, sondern befasse mich mit Anderem, wenn ich frei habe, um dann bei der Arbeit in voller Konzentration zu arbeiten.»

Welche Stimmung nehmen die Antennen von Max in der Red Bull Racing-Box auf? «Ich spüre grenzenlose Motivation, die Stimmung ist wirklich gut. Das wird ein aufregendes Wochenende, und ich hoffe, wir werden konkurrenzfähig sein.»

Gibt der Vorsprung von acht Punkten Max eine gewisse Freiheit, weil Hamilton im Rad-an-Rad-Kampf mehr zu verlieren hat? Verstappen antwortet: «An solche Szenarien denke ich nicht. Ich will nur an meinen Rennwagen und meine eigene Leistung denken. Egal, wie das hier ausgeht, haben Lewis und ich eine fabelhafte Saison gezeigt.»

Macht das Plus an Erfahrung etwas aus zu Gunsten von Lewis? Max findet: «Es liegt in der Natur der Sache, dass Hamilton mehr Routine hat im Umgang mit einem WM-Kampf. Er ist schliesslich so viele Jahre mehr hier. Aber ich glaube nicht, dass dies einen Ausschlag gibt, denn wäre ich gemessen an ihm so unerfahren, dann hätte sich das in dieser Saison schon bei anderen Gelegenheiten gezeigt.»



«Ich glaube, ich bin schon 2020 auf einem recht hohen Niveau gefahren. Aber ich bin nicht zufrieden mit mir und suche immer nach Verbesserungsmöglichkeiten, und das ist auch in dieser Saison so.»





Katar-GP, Losail

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24:29,908 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +25,743 sec

03. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +59,457

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:02,306 min

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:20,570

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:21,274

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:21,911

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:23,126

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, + 1 Runde

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12





WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0