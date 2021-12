Charles Leclerc: «McLaren wird hier stark sein»

Obwohl Ferrari in den letzten drei Rennen deutlich mehr Punkte als McLaren gewinnen konnte, fällt die Erfolgsprognose von Charles Leclerc für das zweitletzte Rennen in Saudi-Arabien vorsichtig aus.

Für Ferrari verliefen die jüngsten drei Rennen in Mexiko, Brasilien und Katar nach Wunsch, der älteste GP-Rennstall der Welt konnte insgesamt 47 frische WM-Zähler bejubeln und den Vorsprung auf McLaren auf 39,5 Punkte ausbauen. Trotzdem will Charles Leclerc den Hauptgegner im Fight um den dritten WM-Rang nicht abschreiben.

Vor dem Start des GP-Rennwochenendes in Saudi-Arabien erklärte er: «Die neue Motor-Version, die wir in der zweiten Saisonhälfte eingesetzt haben, hat uns sicherlich einen Schritt nach vorne gebracht. Sie wird uns sicher helfen, aber ich muss hier erst ein paar echte Runden drehen, um eine bessere Vorstellung davon zu haben, was passieren könnte. Wir haben sicher zugelegt, aber ob es reichen wird, um besser als McLaren abzuschneiden, weiss ich nicht.»

«Es wird wohl schwierig, sie zu schlagen, ich habe das Gefühl, dass McLaren hier stark sein wird. Aber man kann nie wissen, es ist eine neue Strecke, mal schauen, wie wir im Vergleich gegen sie abschneiden werden. Wir werden es am Freitag im Training herausfinden, wo wir stehen», fügte der 24-jährige Monegasse an.

Auf die Frage, ob Ferrari übers Jahr das drittschnellste Auto im Feld hatte, antwortete Leclerc: «Sicherlich nicht im ersten Teil der Saison. Aber in der zweiten Hälfte haben wir speziell mit dem Motor-Upgrade einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wir hatten eine gute Saison, in der wir es geschafft haben, das Potenzial des Autos auszuschöpfen.»

«Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen, denn wir wollen um die Rennsiege und den Titel kämpfen», stellte der WM-Sechste im gleichen Atemzug klar. «Aber wenn man sich anschaut, wo wir letztes Jahr waren, hatten wir eine gute Saison. Wir konnten einen Schritt in die richtige Richtung machen und ich hoffe, dass uns das auch im nächsten Jahr gelingen wird.»

WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0