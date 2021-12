Alex Wurz: «Traue mir fast keinen WM-Tipp zu»

Der ehemalige österreichische Formel-1-Star Alex Wurz und TV-Experte spricht über den Ausgang des mitreissenden Titelkampfes zwischen WM-Leader Max Verstappen und Titelverteidiger Lewis Hamilton.

Das Finish der Formel-1-Saison 2021 wirft seine Schatten voraus. Viele Experten rätseln über den Ausgang des Spitzenkampfes zwischen Herausforderer Max Verstappen aus dem Red Bull Racing Team und Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes.

Der ehemalige Formel-1-Star und heutige TV-Experte Alex Wurz (47) ist auch voll in den Bann dieses Finales gezogen. «Wer wird Weltmeister? Nun, der mit den meisten Punkten», grinst Wurz gegenüber der «Kleine Zeitung» in einer Umfrage. Fakt ist: Verstappen und Red Bull Racing könnten die WM bereits in Jeddah für sich entscheiden.

«Nein, Spass bei Seite! Aber ich traue mir fast nicht zu, einen Tipp abzugeben», gesteht der Niederösterreicher, dessen zwei Söhne auch bereits Rennsport betreiben. «Der Punktestand spricht aktuell für Max, die Dynamik der letzten Rennen für Lewis.»

Wurz, der einst seine Formel-1-Karriere bei Benetton startete und dort seine britische Frau kennenlernte, kündigt aber an: «Es wird eine menschliche Entscheidung geben. Denn der Druck lastet auf jedem einzelnen Mechaniker. Wer macht einen Fehler? Grosser Sieger ist auf alle Fälle der Zuschauer!»

2. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,018 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:29,079

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,099

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,213

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:29,441

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:29,555

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,589

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,597

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,768

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:29,772

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,968

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,004

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,110

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,276

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,442

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,502

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,506

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 30,652

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,039

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,629

1. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,786 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,842

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,009

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,263

05. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,318

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,564

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1: 30,600

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,608

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,842

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,886

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,960

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,023

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,029

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,044

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:31,099

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,296

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,343

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 31,525

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,821

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,464