Charles Leclerc nach Crash: Grünes Licht der Ärzte

Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir den ersten Crash in der atemberaubend schnellen Kurve 22 erleben würden. Es traf Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Pilot wohlauf, Auto übel zugerichtet.

Projektleiter Oliver Liedgens, für den sündhaft schnellen Jeddah Corniche Circuit verantwortlich, hatte es in der Exklusiv-Story von SPEEDWEEK.com angekündigt – die 22 ist die heisseste Kurve auf der neuen Rennstrecke.

Der Ingenieur sagte: «Der Eingang in Kurve 22 erfolgt blind, der Fahrer braucht hier wirklich Eier, um die Einfahrt perfekt hinzubekommen und den ganzen Speed mitzunehmen. Die Auslaufzone ist klein, daher haben wir hier – und nur hier – hinter der TecPro-Barriere zusätzliche Reifenstapel verbaut. Wenn ein Wagen hier einschlägt, muss sehr viel Energie vernichtet werden. Zudem haben wir hier mit SAFER-Elementen gearbeitet, bekannt aus dem NASCAR- und IndyCar-Sport in Amerika.»

Das alles auch notwendig, als im zweiten freien Training zum Grossen Preis von Saudi-Arabien Charles Leclerc angerauscht kam. Der Monegasse verlor seinen Ferrari aus der Kontrolle und knallte brutal in die Pistenbegrenzung.

Leclerc begab sich kurz ins Pistenkrankenhaus, erhielt jedoch nach Untersuchungen die Freigabe und wird am Samstag fahren können.

Verblüffend: Chassis und Motor haben diesen brutalen Einschlag überstanden und werden am Samstag wieder zum Einsatz kommen!



Charles Leclerc: «Der Tag endete leider nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Gut ist, dass wir unser ganze Programm durcharbeiten konnten. Wir wissen – wenn wir unser Potenzial ausschöpfen, können wir hier am Samstag ein schönes Qualifying zeigen. Ich weiss, dass ich dem Team viel Arbeit beschere, und ich will mich morgen mit einem guten Ergebnis für die Mühsal bedanken.»



«Ich mag die Strecke, aber wie ich erfahren musste – sie verzeiht nichts, es gibt keinen Raum für Fehler. Am schwierigsten finde ich es, einen Rhythmus in den zahlreichen Kurven zu finden, in die du blind einlenkst. Aber wenn dir eine solche Passage gelingt, dann ist das ein tolles Gefühl.»



«Die Bahn bietet mehr Haftung als ich erwartet hatte. Am Donnerstag war die Strecke sehr staubig, aber vor dem ersten Training haben die Organisatoren einen super Job gemacht und sie prima gereinigt.»



«Ganz wichtig im Qualifying wird es sein, nicht nur eine fehlerfreie Runde zu fahren, sondern auch keinen Verkehr vorzufinden. Wir müssen da die Lücken finden. Sonst bist du auf dieser schmalen Bahn aufgeschmissen.»



2. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,018 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:29,079

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,099

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,213

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:29,441

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:29,555

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,589

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,597

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,768

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:29,772

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,968

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,004

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,110

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,276

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,442

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,502

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,506

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 30,652

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,039

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,629



1. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,786 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,842

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,009

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,263

05. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,318

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,564

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1: 30,600

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,608

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,842

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,886

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,960

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,023

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,029

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,044

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:31,099

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,296

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,343

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 31,525

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,821

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,464