Lando Norris (3.) hat Angst: «Ich will das nicht»

Lando Norris erreicht im Abschlusstraining zum Abu Dhabi-GP die drittschnellste Zeit. Der McLaren-Fahrer sagt: «Ich habe da vorne die beste Aussicht, aber ich will mich nicht unter die WM-Anwärter mischen.

Startplatz 3 in Abu Dhabi ist statistisch eine Besonderheit: In bislang zwölft Formel-1-Rennen auf dem Yas Marina Circuit ist der Mann auf Startplatz 3 immer ins Ziel gekommen, aber nie hat ein Pilot von dieser Position aus gewinnen können. Dafür gab es zwei zweite Ränge und sechs dritte Plätze. Aber jetzt mal ehrlich – wer hätte vor dieser Qualifikation auf Lando Norris als Drittschnellsten Geld gesetzt?

Lando Norris sagt nach dem Qualifying zum Abu Dhabi-GP: «Ich habe mich hier selber überrascht. Ich weiss auch nicht, woher diese Rundenzeit gekommen ist. Ich fühlte mich zwar sehr wohl im Auto, aber ich hätte nie erwartet, dass ich direkt hinter Max Verstappen und Lewis Hamilton landen würde.»

«Das Auto wurde in der Quali von Einsatz zu Einsatz schneller, dazu ist mir eine fehlerfreie Runde gelungen, viel besser hätte dass nicht laufen können.»

Direkt hinter den WM-Anwärtern Verstappen und Hamilton ins Rennen zu gehen, sieht Lando als ziemlich heikel an: «Gewiss, ich habe da vorne den besten Platz, aber es macht mich auch ein wenig nervös. Der Racer in mir würde natürlich am Sonntag am liebsten entschlossen in Führung gehen, aber ich habe Angst, mich da unter Max und Lewis zu mischen und eine Kontoverse loszutreten. Ich will diese WM nicht entscheiden.»

Lando hat sich zum sechsten Mal unter den ersten Drei qualifiziert – nach seiner Pole-Position in Sotschi 2021, Startplatz 2 in Österreich 2021, dazu dritten Rängen in Italien und Steiermark 2021 sowie in Österreich 2020.





Qualifikation, Yas Marina Circuit (Abu Dhabi)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,109

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:22,480

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:22,931

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,947

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:22,992

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,036

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,122

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,220

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:23,389

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,409

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:23,460

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,043

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,066

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,251

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,305

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,338

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,423

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,779

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:24,906

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,685