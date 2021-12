Lewis Hamilton (Mercedes/2.): Zweifel wegen Reifen

Lewis Hamilton erkämpft sich fürs WM-Finale von Abu Dhabi einen Platz in der ersten Startreihe, aber Titelrivale Max Verstappen war schneller. Der Mercedes-Star ist vom Trainingsverlauf verwirrt.

Die zweitschnellste Zeit in einem Abschlusstraining auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi ist nicht die schlechteste Ausgangslage: Vier Abu Dhabi-GP sind vom zweiten Startplatz aus gewonnen worden (sechs von Pole). Aber der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton hat nach der spannenden Qualifikation einige Zweifel.

Der Formel-1-Rekordsieger gab seinem Rivalen Max Verstappen kurz vor den ersten Interviews nach der Quali einen sportlichen Fist-Bump, dann wurde er von den vielen niederländischen Fans am Yas Marina Circuit ausgebuht. Lewis: «Ich bin jedes Mal ein wenig überrascht, wenn das passiert, aber es ist verständlich – da sitzen viele Fans in Orange auf den Tribünen. Das ist nichts, was mich aus der Ruhe bringen könnte.»

«Max hat eine tolle Runde gezeigt, da konnte ich nicht mithalten, so einfach ist das, auf seine Bestzeit hatte ich keine Antwort. Aber ich sehe uns mit den mittelharten Reifen in einer guten Ausgangslage fürs Rennen, denn ich fühlte mich generell am Wochende auf den mittelharten Walzen wohler als auf den weichen.»

Die Fans von Hamilton fragen sich: Hat Lewis auf den entscheidenden Runden Zeit liegenlassen? War mit dem Wagen alles okay? Hätte ein Windschattenfahren wie zwischen Pérez und Verstappen nicht auch von Mercedes gezeigt werden müssen?

Lewis Hamilton sagt: «Ich glaube schon, dass im Mercedes mehr Speed drin ist, aber in der ersten Runde habe ich mir in Kurve 5 einen Fehler erlaubt, und der zweite Versuch war zwar eine saubere Runde, doch da waren die Reifen nicht optimal auf Temperatur. Ich schätze, da hatte ich die Walzen nicht gut aufgewärmt.»



«Ein Windschattenfahren ist bei uns nicht diskutiert worden, denn wir machen das nie.»



«Gut ist: Ich kann meinen Gegner sehen, ich bin in der Nähe. Weniger gut ist: Max kann auf weichen Reifen theoretisch besser losfahren als ich.»



Hamilton lässt anklingen, dass er nicht mehr sicher ist, ob welche Renntaktik die richtige ist. «Es ist interessant zu sehen, was die Anderen machen. Ich bin skeptisch, was die Reifenwahl angeht. Und natürlich stelle ich mir die Frage, ob das alles so richtig ist. Gleichzeitig weiss ich, dass wir im Dauerlauf mit den weichen Pirelli Mühe hatten, also ist es für uns wohl die bessere Entscheidung, auf mittelharten Reifen zu starten.»





Qualifikation, Yas Marina Circuit (Abu Dhabi)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,109

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:22,480

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:22,931

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,947

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:22,992

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,036

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,122

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,220

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:23,389

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,409

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:23,460

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,043

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,066

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,251

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,305

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,338

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,423

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,779

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:24,906

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,685