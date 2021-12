Max Verstappen (1.): «Das hätte ich nicht erwartet!»

Nach seiner Pole-Position auf dem Yas Marina Circuit sagt WM-Leader Max Verstappen: «Das Auto ist in der Qualifikation besser und besser geworden. Ich fühle mich auf beiden Reifentypen wohl.»

Max Verstappen sichert sich fürs WM-Finale von Abu Dhabi die beste Ausgangslage, der 24-jährige Niederländer hat zum 13. Mal in der Königsklasse die Pole-Position erobert und ist überglücklich.

Nach dem spannenden Abschlusstraining auf dem Yas Marina Circuit sagt der Red Bull Racing-Pilot unter dem Jubel tausender Landsleute: «Ganz ehrlich – das hätte ich nicht unbedingt erwartet. Ich hatte den Eindruck, dass der Wagen in der Quali besser und besser geworden ist. Dieses konstant gute Gefühl hatte ich zuvor in den freien Training nicht, da war es eher ein stetes Auf und Ab in Sachen Balance.»

«Natürlich ist das genau die Ausgangslage, die wir uns gewünscht haben, aber die Anderen waren in den vergangenen Rennen sehr stark, und ich gehe davon aus, dass sie das auch im Grand Prix sein werden.»

Was erwartet Max vom WM-Finale? «Nun, zunächst mal gehen wir mit unterschiedlichen Reifenmischungen ins Rennen, ich auf den weichen Walzen, die Anderen auf den harten. Was positiv ist: Ich fühle mich auf beiden Mischungen wohl.»

«Im Laufe des Rennens wird es weniger warm sein, das ist gut für die weicheren Pirelli-Reifen. Aber noch wissen wir nicht, wie sich das alles entwickeln wird. Im Grunde ist es wie immer – ich muss einen guten Start zeigen, dann sehen wir weiter.»



«Im zweiten Quali-Segment habe ich meine mittelharten Reifen wegen eines Fehlers ruiniert, das hat uns zum Wechsel auf die weichen Reifen gezwungen.»



Hand aufs Herz: Mit wie viel Druck auf seinen Schultern ging Max in die Qualifikation? Verstappen meint: «Ich fühlte mich ganz entspannt. Ich wusste, dass mein Team alles geben wird, und ich weiss, dass ich alles geben würde.»



«Mit dem ersten Lauf hat mir Sergio einen schönen Windschatten gegeben, aber auch meine zweite Runde ohne Hilfe war gut.»



Gutes Omen für Max: Die vergangenen sechs Abu Dhabi-GP wurden allesamt von Pole-Position aus gewonnen.



Es ist die zweite Pole für Max auf dem Yas Marina Circuit nach 2020 und seine zehnte der GP-Saison 2021, nach Bahrain, Frankreich, Steiermark, Österreich, England, Belgien, Niederlande, Italien und USA.





Qualifikation, Yas Marina Circuit (Abu Dhabi)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,109

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:22,480

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:22,931

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,947

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:22,992

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,036

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,122

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,220

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:23,389

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,409

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:23,460

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,043

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,066

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,251

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,305

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,338

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,423

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,779

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:24,906

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,685