Valtteri Bottas über Mercedes: «Gemischte Gefühle»

Seit 2017 fährt der Finne Valtteri Bottas für Mercedes, in Abu Dhabi gibt er seine Abschiedsvorstellung für die Marke mit dem Stern. Der zehnfache GP-Sieger gibt zu: «Ich kam hierher, um Weltmeister zu werden.»

20 Pole-Positions, 58 Podestplatzierungen, 10 Siege, WM-Zweiter 2019 und 2020 – Valtteri Bottas hat mit Mercedes-Benz Erfolge eingefahren, nach welchen sich die meisten Formel-1-Fahrer die Finger lecken würden. In Abu Dhabi tritt Bottas letztmals für Mercedes an, 2022 sitzt er in einem Alfa Romeo.

Der 32-jährige Finne trägt auf dem Yas Marina Circuit einen besonderen Helm: Auf der Oberseite steht «Danke Mercedes», an der Seite sind verschiedene Fotos zu sehen, mit einigen der schönsten Szenen aus der gemeinsamen Zeit.

Bottas sagt über fünf Jahre Mercedes-Benz: «Ich gehe mit gemischten Gefühlen. Als ich hierher kam, hatte ich nur ein Ziel – ich wollte Weltmeister werden. Das hat nicht geklappt. Aber ich gehe auch mit viel Positivem im Gepäck. Ich habe mich als Mensch und als Rennfahrer weiterentwickelt, wir haben zusammen sehr viel erreicht. Letztlich ist die Formel 1 ein Sport, in welchem du nie ganz zufrieden sein kannst. Aber was ich hier gelernt habe, wird mir in den kommenden Jahren helfen.»

Bottas hat noch einmal bekräftigt, dass er sich ganz in den Dienst seiner Mannschaft und von Lewis Hamilton stellen wird: «In einer idealen Welt gehe ich von Pole-Position in Führung und gewinne. Lewis muss hier nicht siegen, er muss nur vor Verstsappen ins Ziel kommen, um Weltmeister zu werden. Mal sehen, wie es laufen wird. Aber wenn es die Situation erfordert, werde ich Team-Player sein, keine Frage.»





3. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,274 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,488

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,025

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,047

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,106

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,223

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,251

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,595

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,733

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,758

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,821

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,834

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,037

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,048

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,094

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,115

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,220

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,322

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,340

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,332





2. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,691 min

02. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,034

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,083

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,332

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,400

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,495

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,532

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,557

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,844

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,940

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,959

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,108

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,153

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,195

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,385

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,440

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,549

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,687

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,784

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,336





1. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,009 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:25,205

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:25,355

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,363

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,378

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,822

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:25,846

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:25,886

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,007

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:26,025

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,123

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,189

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,409

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,608

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,676

17. Jack Aitken (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,481

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,487

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,698

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,305