Verrückt: Antonio Giovinazzi fährt mit Räikkönen-Helm

Die Fans von Alfa Romeo, Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi müssen in Abu Dhabi zwei Mal hinsehen: Kimi fährt zum Abschied mit einem 20 Jahre alten Design und der Italiener in den Farben des Finnen!

Bei Alfa Romeo ist in Abu Dhabi alles ein wenig anders: Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi fahren zum letzten Mal für das viertälteste Formel-1-Team (nach Ferrari, McLaren und Williams), die Sauber-Mannschaft hat dafür den beiden Piloten Grussbotschaften auf die Motorhaube lackiert.

Bei Kimi steht: «Kimi, wir lassen dich jetzt in Ruhe.» Eine Anspielung natürlich an den legendären Funkspruch von Kimi, als sein damaliger Lotus-Ingenieur den Finnen in Abu Dhabi 2012 bat, auf seine Reifen zu achten. Kimi schnaubte zurück: «Lass mich in Ruhe, ich weiss schon, was ich mache.»

Bei Giovinazzi steht auf dem Auto: «Danke für alles, Antonio.»

Kurios: Der Süditaliener hat sich dazu entschlossen, das WM-Finale mit einem Helm-Design von Kimi Räikkönen zu bestreiten. Genauer handelt es sich um jene Farben, die der «Iceman» 2007 bei Ferrari trug, als er mit den Italienern Weltmeister wurde. Antonio sagt: «In den drei Jahren an der Seite von Kimi gab es nicht das kleinste Problem mit Kimi. Räikkönen war immer korrekt, bescheiden, offen, ehrlich, und wir haben viel zusammen gelacht.»

«Ich kann mich gut ans dramatische WM-Finale 2007 in Brasilien erinnern. Ein Jahr lang bekämpften sich die McLaren-Fahrer Fernando Alonso und Lewis Hamilton so innig, dass am Ende Kimi der lachende Dritte war. Ich habe das Rennen in Interlagos damals zusammen mit meinem Vater gesehen, das Helm-Design von Kimi fand ich immer eines der schönsten in der Formel 1. Ich hatte schon eine ganze Weile mit dem Gedanken geliebäugelt, mit diesem Design zu fahren.»



Kimi Räikkönen seinerseits fährt mit einem blau-weissen Helm, dessen Design an die Farben vom Formel-1-Debüt 2001 mit Sauber in Melbourne angelehnt sind.





