Sebastian Vettel (15.): «Jedes Mal diese Scheisse!»

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel regte sich in Abu Dhabi am Funk fürchterlich auf. Der Aston Martin-Fahrer wurde ein Opfer des dichten Feierabendverkehrs im Abschlusstraining.

Sebastian Vettel explodierte am Funk: «Jedes Mal diese Scheisse!» zeterte der Heppenheimer gegenüber seinen Aston Martin-Ingenieuren, was in der Formel-1-Übertragung mit einem Piepston überdeckt wurde. Der 53-fache GP-Sieger konnte nicht fassen, dass er ein ums andere Mal in Verkehr geriet, in einer Situation befanden sich fast zehn Fahrer innerhalb von hundert, hundertfünfzig Metern, es ging zu und her wie im Feierabendverkehr von Abu Dhabi. Ferrari-Fahrer Carlos Sainz am Funk: «Fahren wir hier schon ein Rennen?»

Es fiel auf: Vettel wollte sich an das Abkommen der Fahrer halten, den Gegnern ein wenig Luft zu lassen zum Beginnen einer schnellen Runde, dabei wurde er links und rechts überholt, so dass der vierfache Champion sogar auf der Piste anhielt! Bei einem anderen Versuch küsste Vettel in der Hotel-Passage rechterhand die Leitschienen.

Ergebnis: Vettel schaffte mit Ach und Krach den Sprung ins zweite Quali-Segment, nachdem er von Ocon aufgehalten worden war, landete dort aber nur auf dem letzten Platz.

Vettel: «Das war übel mit so vielen Autos auf einem Haufen und den üblichen Verdächtigen, die sich vordrängeln. Aber sie kommen jedes Mal davon, also machen sie wohl etwas richtig.»

«Ich liess mich zurückfallen, um etwas Luft zu erhalten, aber dabei haben sich meine Reifen zu stark abgekühlt. Damit war die Runde ruiniert.»



Vettel wirkt ernüchtert und sagt zum Rennen: «Ich hoffe, wir können ein paar Ränge gutmachen. Ich fürchte, heute war einfach nicht unser Tag. Ich bin wohl generell zu wenig egoistisch, denn einigen Piloten halten sich nie an Abmachungen.»





Qualifikation, Yas Marina Circuit (Abu Dhabi)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,109

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:22,480

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:22,931

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,947

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:22,992

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,036

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,122

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,220

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:23,389

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,409

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:23,460

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,043

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,066

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,251

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,305

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,338

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,423

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,779

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:24,906

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,685