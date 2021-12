David Coulthard: «Verstappen im Kopf von Hamilton»

Der 246-fache GP-Teilnehmer David Coulthard ist überzeugt davon, dass die Psychologie beim spannenden Titelkampf Max Verstappen gegen Lewis Hamilton eine entscheidende Rolle gespielt hat.

Beim packenden Titelduell 2021 sind Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen und Mercedes-Star Lewis Hamilton an ihre Grenzen gegangen, mental und körperlich. Letztlich, so ist der langjährige Formel-1-Fahrer David Coulthard überzeugt, hatte der Niederländer einen psychologischen Vorteil.

Der 50-jährige Schotte sagt als GP-Experte des englischen Channel 4: «Max ist eine herausragende Persönlichkeit, ein ausserordentlicher Athlet. Er ist brilliant und spaltet die Fans. Mir fallen zwei andere Fahrer ein aus ähnlichem Holz – Ayrton Senna und Michael Schumacher.»

Der 13-fache GP-Sieger Coulthard weiter: «Gegen die geballte Macht von Mercedes und Lewis ging Max mit einem anderen Ansatz heran. Sein Motto war – wenn eine Tür auch nur einen Spalt breit offen steht, dann stech ich in diese Lücke.»

«Ich glaube Verstappen drang auf diese Weise in den Kopf von Hamilton, denn Lewis wusste, dass Max immer angreifen würde. Hamilton hat seine ganzen Titel auf eine sehr faire Art und Weise gewonnen, da gab es kaum Kontroversen.»

Für Coulthard steht fest: «Max’ Vater Jos hat eine ganz wichtige Rolle gespielt für Verstappen. Jos lehrte Max, dass er sich vor niemandem zu fürchten braucht. Der junge Verstappen war so gut, dass er sogar einige Nachwuchsklassen überspringen konnte, um in die Formel 1 zu kommen.»

«Heute gehört diese absolute Furchtlosigkeit zum psychologischen Gerüst von Max. Er greift immer unverzüglich an, das macht mir bei ihm am meisten Eindruck. Ich weiss noch, wie ich selber in solchen Situationen abgewogen habe: ‘Soll ich das jetzt riskieren oder vielleicht doch nicht?’ So etwas gibt es bei Max nicht. Er haut voll rein, das ist wirklich etwas ganz Besonderes.»