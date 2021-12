Lewis Hamilton: 10 Millionen Euro für Pagani Zonda

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat seinen Sportwagen Pagani Zonda 760 LH verkauft, eine Sonderanfertigung. Angeblich soll Hamilton dafür 10 Millionen Euro erhalten haben.

Der Wagen war in Monaco bekannt wie ein bunter Hund: Der lilafarbene Supersportwagen Pagani Zonda 760 LH, eine Sonderanfertigung für Formel-1-Star Lewis Hamilton, ausgerüstet mit einem 760 PS starken V12 Mercedes AMG-Motor mit 7,3 Litern Hubraum. Der Engländer postete gerne das eine oder andere Foto des Unikats.

Der erfolgreichste Grand-Prix-Rennfahrer geriet damit im November 2015 in die Schlagzeilen, weil er damit in Monte Carlo einen Unfall hatte. Damals schrieb der Engländer auf Instagram: «Während das im Grunde niemanden etwas angeht, so wird es sicher Menschen geben, die meine Position kennen und versuchen werden, die Situation auszunützen und schnell etwas Geld zu machen.»

«Niemand wurde verletzt, und das ist das Wichtigste. Aber das Fahrzeug war offensichtlich beschädigt, ich hatte sehr leichten Kontakt mit einem stehenden Fahrzeug. Ich will darüber informieren, weil ich finde, man muss zu seinen Taten stehen. Fehler passieren allen. Elementar ist, dass wir daraus etwas lernen.»

Nun hat die Autozeitschrift Quattroruote berichtet, dass Hamilton seinen lila Flitzer verkauft hat. Die Italiener wollen herausgefunden haben, dass Hamilton dafür rund 10 Millionen Euro erhielt. Bezahlt hat Hamilton vor sieben Jahren rund 1,5 Millionen Euro.

Vom Pagani Zonda 760 gibt es weltweit nur fünf Fahrzeuge, einen Roadster und vier Coupés. Gemäss des Portals «The Pagani Zonda Registry» hat Hamilton mit dem Wagen weniger als 1000 Kilometer zurückgelegt. Es ist nicht bekannt, wer der Käufer ist, aber angeblich sei der Wagen nach Grossbritannien verkauft worden.



Dafür ist bekannt, welcher Supersportwagen als nächster in der Garage des Engländers stehen wird: der mehr als 1000 PS starke AMG One.



Hamilton hat dazu gesagt: «Ich kann es immer noch kaum glauben, dass es bald ein Hypercar mit Formel-1-Motor geben wird. Mit dieser Antriebseinheit haben wir 2015 die Weltmeisterschaft gewonnen. Für die Dreharbeiten zur aktuellen Kampagne habe ich das Project ONE fahren können und ich bin sehr stolz auf die aussergewöhnliche Leistung, die Mercedes-AMG in dieses Projekt investiert hat. Dieses Auto ist absolut einzigartig.»



Lewis Hamilton präsentierte bei der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt 2017 das Hypercar von Mercedes-AMG. Der Project ONE-Sportwagen ist nichts Anderes als ein Formel-1-Auto für die Strasse, ein technischer Leckerbissen von oben bis unten und von hinten bis vorn: Kohlefaser-Monocoque, 1,6-Liter-V6-Hybridmotor mit Einzelturbolader, so wie er auch 2022 im Rennauto von Lewis Hamilton und George Russell Dienst tut. Für die Strassenversion ist die Drehzahl verringert worden, der Ladedruck liegt bei 4 bar. Im Rennwagen laufen diese Motoren maximal 4.000 Kilometer, im Project ONE müssen sie 50.000 km verdauen.



Im Februar 2021 hat Mercedes-AMG als Appetithappen ein Video auf dem eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht, das den Wagen in roter und silberner Lackierung zeigt.



Mitte 2022 soll der AMG One in Produktion gehen, geplant ist eine Serie von 275 Autos zum Stückpreis von 2,5 Millionen Euro.