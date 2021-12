GP-Bilanz 2021: Max Verstappen fast überall vorne

Max Verstappen und Lewis Hamilton haben beide 2021 überragende Leistungen gezeigt. Am Ende war das Glück dem Niederländer hold. Einige Zahlen zeigen, wie verdient der erste Titel von Verstappen ist.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner bekommt heute noch Gänsehaut, wenn er an diesen Moment denkt: «Mein Highlight des Jahres war, Max in Abu Dhabi die Ziellinie kreuzen und den Titel gewinnen zu sehen. Das Gefühl ist einfach unbeschreiblich, denn während des Rennens schien uns alles durch die Finger zu gleiten. Es sah aus, als würden alle Mühen, die harte Arbeit und die Siege nicht fruchten, doch letztlich hatten wir endlich auch einmal etwas Glück. Und am Ende haben wir es dann geschafft.»

Aber der erste Titelgewinn von Max Verstappen war das Glück des Tüchtigen. Wenn wir uns die Bilanz der GP-Saison 2021 ansehen, erkennen wir schnell – der Niederländer liegt fast in allen Belangen vorne.

Pole-Positions

Max Verstappen 10

Lewis Hamilton 5

Valtteri Bottas 4

Charles Leclerc 2

Lando Norris 1

Siege

Max Verstappen 10

Lewis Hamilton 8

Sergio Pérez 1

Esteban Ocon 1

Daniel Ricciardo 1

Valtteri Bottas 1

Beste Rennrunden

Max Verstappen 6

Lewis Hamilton 6

Valtteri Bottas 4

Sergio Pérez 2

Pierre Gasly 1

Daniel Ricciardo 1

Lando Norris 1

Führungsrunden

Max Verstappen 652

Lewis Hamilton 297

Valtteri Bottas 79

Esteban Ocon 66

Charles Leclerc 60

Daniel Ricciardo 48

Sergio Pérez 46

Lando Norris 31

Carlos Sainz 12

Sebastian Vettel 4

Fernando Alonso 2



Podestplatzierungen

Max Verstappen 18

Lewis Hamilton 17

Valtteri Bottas 11

Sergio Pérez 5

Lando Norris 4

Carlos Sainz 4

Pierre Gasly 1

Sebastian Vettel 1

Charles Leclerc 1

Esteban Ocon 1

George Russell 1

Daniel Ricciardo 1

Fernando Alonso 1



Top-10-Platzierungen

Lewis Hamilton 20

Carlos Sainz 20

Lando Norris 20

Max Verstappen 18

Charles Leclerc 18

Sergio Pérez 16

Fernando Alonso 15

Pierre Gasly 15

Valtteri Bottas 15

Esteban Ocon 14

Daniel Ricciardo 13

Lance Stroll 9

Sebastian Vettel 7

Yuki Tsunoda 7

George Russell 4

Kimi Räikkönen 4

Nicholas Latifi 2

Antonio Giovinazzi 2



Zurückgelegte Runden

Carlos Sainz 1294 (von 1297)

Lewis Hamilton 1269

Daniel Ricciardo 1267

Sebastian Vettel 1263

Fernando Alonso 1257

Antonio Giovinazzi 1254

Lando Norris 1223

Max Verstappen 1211

Nicholas Latifi 1191

Sergio Pérez 1186

Lance Stroll 1170

Esteban Ocon 1152

Charles Leclerc 1145

George Russell 1141

Mick Schumacher 1135

Valtteri Bottas 1134

Pierre Gasly 1126

Yuki Tsunoda 1078

Kimi Räikkönen 1061

Nikita Mazepin 1008

Robert Kubica 123