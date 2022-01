Christian Horner: «Starke Talente in der Formel 1»

Während die Formel-1-Fans noch eifrig über die Rückkehr von Lewis Hamilton nach der WM-Niederlage und Winterpause diskutieren, spricht Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner über die neue Fahrer-Generation.

Max Verstappen und Lewis Hamilton waren die Hauptakteure der vergangenen Saison, die an Spannung nicht zu überbieten war. Doch seit dem Herzschlagfinale von Abu Dhabi, bei dem sich der Red Bull Racing-Pilot gegen den Mercedes-Fahrer durchsetzen konnte, wird über die GP-Zukunft des siebenfachen Weltmeisters diskutiert.

Das liegt nicht nur am Schweigen, in das sich Hamilton seitdem hüllt. Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte in seiner Presserunde nach der WM-Niederlage auch, er könne nicht garantieren, dass sein Schützling zurückkommen werde. So gross sei dessen Ärger über die Art und Weise, wie die späte Safety-Car-Phase abgewickelt wurde, die Verstappen die Titelchance erst eröffnet hatte.

Wir erinnern uns: Die Rennleitung um Renndirektor Michael Masi liess die Überrundeten, die sich zwischen den beiden Titelkandidaten befanden, das Safety-Car überholen. Danach gab er das Rennen wieder frei und Verstappen nutzte auf seinen viel frischeren, weichen Reifen die Chance, um sich in der letzten Rennrunde den Sieg und die WM-Krone zu schnappen.

An starken Gegnern für den aktuellen Weltmeister mangelt es aber auch nicht, sollte Hamilton sich aus dem GP-Zirkus verabschieden. Das weiss auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner, der im Interview mit den indischen Kollegen von «World is One News» schwärmt: «Die Formel 1 befindet sich derzeit in Bestform, denn es gibt so viele starke Talente im GP-Zirkus.»

«Max ist erst 24 Jahre alt, und er gehört zu einer ganzen Reihe von GP-Fahrern der neuen Generation. Dazu gehören etwa Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris und auch Carlos Sainz», zählt der Brite auf. «Es gibt einige Fahrer, die im Alter von Max sind und in den nächsten Jahren in der Formel 1 antreten werden. Das ist grossartig für den Sport und den Wettbewerb.»

Geplante Formel-1-WM 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi