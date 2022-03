Im Live-Ticker: Wer holt die Pole in Saudi-Arabien?

Abschlusstraining zum zweiten Grossen Preis von Saudi-Arabien auf dem schnellen Jeddah Corniche Circuit am Roten Meer: SPEEDWEEK.com tickert live aus dem Qualifying, ab 17.45 Uhr.

Wer schafft sich in Saudi-Arabien die beste Ausgangslage für den Grand Prix von Saudi-Arabien? Den besten Eindruck haben im Training – wie schon eine Woche zuvor in Bahrain – Ferrari und Red Bull Racing gemacht.

Aber wenn es in Dschidda um die Pole-Position geht, wird sich Bahrain-Sieger Charles Leclerc keinen Patzer erlauben können wie im zweiten Training: Da berührte der Monegasse mit dem linken Vorderrad am Eingang zu Kurve 4 eine Mauer, die Spurstange ging kaputt. Der Vorfall zeigt: Der Strassenkurs Jeddah Corniche Circuit verzeiht nichts.

Spannend auch die Fragen: Gelingt Mercedes-Star Lewis Hamilton mit der Abstimmung seines Mercedes ein Durchbruch? Schafft Mick Schumacher die Sensation und stösst erstmals in die Top-Ten vor? Was kann Nico Hülkenberg im Aston Martin ausrichten?

Antworten auf all diese Fragen gibt es bei SPEEDWEEK.com ab 17.45 Uhr in unserem Live-Ticker von der Qualifikation.



Natürlich haben wir für Sie auch wie immer die wichtigsten Sendetermine im Fernsehen zusammengestellt.





Saudi-Arabien-GP im Fernsehen

Samstag, 26. März

06.00: Sky Sport F1 – Legends of F1: Niki Lauda

07.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

10.00: Sky Sport F1 – Bahrain-GP Wiederholung

12.00: Sky Sport F1 – Moments of brilliance: Nigel Mansell

12.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.30: Sky Sport F1 – Moments of brilliance: Kimi Räikkönen

14.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

14.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

15.00: Drittes Training

16.30: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash!

17.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Saudi-Arabien 2021

17.15: ServusTV – Vorberichte zum Abschlusstraining

17.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55: SRFInfo – Beginn Berichterstattung Qualifying

18.00: Qualifying

19.00: ServusTV – Analyse Qualifying

19.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Abu Dhabi 2021

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

22.15: Sky Sport F1 – Legends of F1: Niki lauda

23.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Saudi-Arabien 2021



Sonntag, 27. März

06.00: Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

07.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

13.30: Sky Sport F1 – Legends of F1: Ayrton Senna

14.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

17.10: Sky Sport F1 – Moments of brilliance: Lewis Hamilton

17.15: ServusTV – Countdown zum Rennen

17.30: Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

18.20: SRFInfo – Beginn Berichterstattung Rennen

18.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

19.00: Grosser Preis von Saudi-Arabien

20.40: ServusTV – Renn-Analyse

20.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

21.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz

22.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.05: ORF1 – Motorhome: Grosser Preis von Saudi-Arabien