Toto Wolff (Mercedes): «Ein schmerzhafter Prozess»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff sprach nach dem Rennen in Miami über die Performance-Schwankungen der Silberpfeile. Und er gestand: «Im Moment ist es ein bisschen langweilig.»

Die Plätze 5 und 6 von George Russell und Lewis Hamilton im Miami-GP waren das bestmögliche Resultat, das Mercedes erringen konnte, ist sich Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff sicher. «Wir haben die Punkteausbeute maximiert», kommentierte er nach dem fünften Saisonlauf. Trotzdem war das Ergebnis enttäuschend, schliesslich hatte Russell am Trainingsfreitag noch die Tagesbestzeit aufgestellt.

Von der Performance war am Samstag aber nicht mehr viel zu sehen, und auch am Sonntag konnten Russell und Hamilton nicht mit den Spitzenreitern von Red Bull Racing und Ferrari mithalten. Wolff erklärte gegenüber Sky: «Im Moment ist es ein bisschen langweilig. Wir sind die Drittschnellsten auf der Strecke – gewissermassen im absoluten Niemandsland. Wir hatten einen guten Freitag und müssen nun herausfinden, warum das so war und dann zurückkommen.»

Das Potenzial des Autos sei da, betonte der Wiener. «Aber wir verstehen einfach nicht, wie wir dieses freisetzen können. Es ist wahrscheinlich ein Auto, das super schwierig zu fahren ist, auf der Kippe steht und immer wieder in das Leistungsfenster hinein- und wieder hinausfährt – mehr hinaus als hinein», beschrieb er daraufhin.

Mercedes bleibt nichts anderes übrig, als die Daten zu studieren. «Und das Sezieren der Daten mit einem Skalpell ist ein schmerzhafter Prozess, weil es sehr lange dauert. Unsere Daten zeigen manchmal auch nicht das, was uns die Fahrer sagen, die alle Hände voll zu tun haben mit einem schwierigen Auto. Aber die Daten zeigen diese grossen Schwankungen nicht», sagte Wolff.

Und der 50-jährige Österreicher gestand: «Wir hatten in all den Jahren noch nie eine Situation, in der die Daten überhaupt nicht mit dem übereinstimmten, was wir auf unseren Bildschirmen sehen, mit dem, was der Fahrer fühlt, und das macht es noch schwieriger.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3