Lando Norris nach Jenson Button-Kritik: «Null Ahnung»

Formel-1-Champion Jenson Button hat die Frage in den Raum gestellt: War es wirklich weise von Lando Norris, sich bei McLaren bis Ende 2025 zu verpflichten? Norris hat dafür kein Verständnis.

Anfang Februar 2022 wurde bekannt: Lando Norris hat seinen Vertrag bei McLaren vorzeitig verlängert, bis Ende 2025. Nur neun Monate zuvor hatte er bis Ende 2023 unterzeichnet.

Norris beteuert, Grundlage für seine Unterschrift sei der tiefe Glaube, dass McLaren wieder regelmässig an der Spitze auftauchen werde. Aber nicht alle Fans und Fachleute in Grossbritannien sind von der Vertragsverlängerung begeistert. Vor allem heute nicht, denn McLaren ist nicht so stark wie im Vorjahr.

Jenson Button, der von 2010 bis 2017 für McLaren gefahren ist und heute als Formel-1-Experte der britischen Sky arbeitet, gab zu bedenken: «Niemand kann sagen, wo der Rennstall in drei Jahren stehen wird.»

Der 15-fache GP-Sieger und Weltmeister von 2009 ist nicht überzeugt davon, dass Norris sich da selber einen Gefallen gemacht habe. Wäre es nicht gescheiter gewesen, er hätte sich alle Optionen offen gehalten, um vielleicht zu einem anderen Team zu wechseln?

Norris sagt am Red Bull Ring: «Wer so etwas sagt, hat doch null Ahnung. Ich respektiere die Meinung anderer Menschen, aber Fakt ist – ich fahre für ein gutes Team, an das ist fest glaube. Ich weiss, wo sich McLaren hinbewegt. Ich weiss, was alles für die Zukunft aufgegleist ist. Ich will bei keinem anderen Rennstall sein.»

Die Rückkehr zur Spitze muss warten: Im ersten Training berichtete Lando von Rauch, der unter seinem Sitze hervordringt, er erhielt die Anweisung, sein Auto sofort zur Seite zu stellen.