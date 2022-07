Jolyon Palmer: Mercedes-Sieg in Le Castellet möglich

Der frühere Formel-1-Pilot und heutige GP-Experte Jolyon Palmer stimmt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner zu. Auch er glaubt, dass Mercedes beim nächsten Rennen um den Sieg mitkämpfen kann.

Mit Blick auf das nächste Formel-1-Kräftemessen betonte Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner in Spielberg: «Wir erwarten, dass Mercedes in Le Castellet schnell sein wird.» Die Silberpfeile werden demnach den Spitzenreitern von Red Bull Racing auf die Pelle rücken. «Das wird zur Folge haben, dass der Kampf um den Sieg zu einem Sechskampf wird», kommt der Brite zum Schluss.

Der ehemalige GP-Pilot und heutige Formel-1-Experte Jolyon Palmer stimmt dem Kopf der Mannschaft aus Milton Keynes zu. In seiner GP-Analyse zum Rennen in Spielberg schreibt er: «In Österreich sah Mercedes nicht so stark aus wie im Rennen zuvor in Silverstone, doch das hatte mit den seltenen Fahrfehlern von Lewis Hamilton und George Russell im Qualifying zu tun.»

Deshalb schaue man sich zur Analyse der Mercedes-Stärke lieber das Renntempo des siebenfachen Weltmeisters auf dem Red Bull Ring an, und dieses sei – sobald Hamilton freie Fahrt hatte – ähnlich stark wie der Speed von Ferrari-Star Charles gewesen, betont der GP-Veteran.

«Mit dem Frankreich-GP steht nun ein Rennen auf einer Strecke an, die über einen sehr glatten Asphalt verfügt und hauptsächlich mittelschnelle und Highspeed-Kurven umfasst. Und Mercedes war dort in der Vergangenheit immer gut unterwegs», erklärt der Brite. Tatsächlich schaffte es Hamilton in Österreich zum dritten Mal in Folge als Dritter aufs Podest.

Das zwölfte Saisonrennen auf dem Circuit Paul Ricard sei «sicherlich die beste Gelegenheit für Mercedes in der bisherigen Saison, aus eigener Kraft einen GP-Sieg einzufahren», kommt Palmer zum Schluss.

Aufholen müsse das Werksteam der Sternmarke allerdings im Qualifyingtrimm. «Bisher sah das Renntempo deutlich besser aus als die Quali-Form. Wenn sie in Frankreich gewinnen wollen, müssen sie am Samstag ein besseres Qualifying-Ergebnis erzielen», ist der 31-Jährige überzeugt.

