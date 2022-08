Mercedes im Ungarn-GP: Stallorder war kein Thema

Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell durfte im jüngsten Formel-1-Rennen auf dem Hungaroring frei gegeneinander kämpfen. Eine Stallorder stand nicht zur Diskussion.

Das letzte Formel-1-Kräftemessen vor der Sommerpause auf dem Hungaroring bescherte den Fans ein spannendes Rennen mit vielen Duellen und Überholmanövern. Auch die beiden Silberpfeil-Fahrer Lewis Hamilton und George Russell trafen im 13. Saisonlauf aufeinander und das Mercedes-Team verzichtete darauf, die Positionen mittels Stallorder von der Boxenmauer aus zu bestimmen.

Stattdessen durften der siebenfache Champion und sein Landsmann aus Grossbritannien frei gegeneinander kämpfen, wie Toto Wolff nach dem Fallen der Zielflagge bestätigte. Der Mercedes-Motorsportdirektor beteuerte auch, dass eine Vorgabe der Positionen der beiden Fahrer an der Boxenmauer kein Thema war.

«Wir haben überhaupt nicht über eine Stallorder diskutiert», stellte der Wiener bei den Kollegen des österreichischen TV-Senders «ORF» klar. «Wenn die beiden Rennen fahren, dann kämpfen sie auch. Sie sind schlau genug, um zu wissen, was sie tun», ist sich der 50-jährige Kopf des Mercedes-Werksteams sicher.

Dass Mercedes im Verlauf des Ungarn-Wochenendes deutlich an Leistung gewinnen und das Blatt nach einem bescheidenen Auftritt am Freitag wenden konnte, erklärt sich Wolff folgendermassen: «Das Auto lag am Freitag so schlecht, das wir uns gesagt haben: ‚Okay, jetzt machen wir das Gegenteil.‘ Und es geschah eher aus der Verzweiflung heraus, dass wir dann mit dem Set-up genau im richtigen Fenster gelandet sind.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3