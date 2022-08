Sebastian Vettel: IndyCar-Angebot von Graham Rahal

Sebastian Vettel hat seinen Formel-1-Rücktritt in der vergangenen Woche angekündigt, seither hagelt es Jobangebote für den vierfachen Weltmeister – und zwar nicht nur aus der Vierrad-Königsklasse.

Bei Aston Martin ist klar, was nach dem Rücktritt von Sebastian Vettel mit dessen Cockpit passieren wird. Nur wenige Tage nachdem der Heppenheimer seinen Abschied aus dem GP-Zirkus nach der laufenden Saison bekanntgegeben hat, bestätigte der Rennstall, dass Formel-1-Urgestein Fernando Alonso den Platz des vierfachen Champions einnehmen wird.

Der stolze Asturier, der sich 2005 und 2006 selbst zwei Mal zum Weltmeister kürte, hat ein mehrjähriges Abkommen mit dem Rennstall aus Silverstone unterschrieben. Um seine Nachfolge beim Alpine-Werksteam wird derzeit gestritten. Geht es nach den Franzosen, soll Nachwuchshoffnung Oscar Piastri an der Seite von Esteban Ocon fahren. Dieser will aber nichts davon wissen und soll sich bereits mit McLaren geeinigt haben.

Was Vettel nach seinem Formel-1-Abschied machen wird, steht noch in den Sternen. Der 53-fache GP-Sieger hat die Qual der Wahl. Denn neben Formel-1-CEO Stefano Domenicali buhlt auch IndyCar-Star Graham Rahal um die Gunst des Deutschen. Gegenüber «The Race» betonte der Amerikaner, der für «Rahal Letterman Lanigan Racing fährt: «Hier in der IndyCar-Serie gibt es ein Zuhause für ihn. Wir bereiten ohnehin vor, in Zukunft ein viertes Auto an den Start zu bringen.»

Möglich wäre auch eine Teilzeitstelle, so Rahal, der sich sicher ist: «Ein Kerl wie Sebastian ist ein Racer. Ich bin sicher, ständig Zehnter zu werden, macht ihm keinen Spass. Ich glaube, Seb würde feststellen, dass IndyCar ein deutlich entspannteres Umfeld ist, aber gewiss auch deutlich kompetitiver.»

Vettel selbst hat seinen Rückzug aber mit dem Argument begründet, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen. «Mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe und wie ich es für richtig halte, und ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen. Meine Ziele haben sich verändert – weg von Rennsiegen und um Meisterschaften zu kämpfen, hin zu meinen Kindern. Ich möchte sie aufwachsen sehen, ihnen meine Werte weitergeben, ihnen zuhören und mich nicht mehr verabschieden müssen. Ich möchte von ihnen lernen und mich von ihnen inspirieren lassen», erklärte er in seinem Abschiedsvideo.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3