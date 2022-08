Piastri-Streit: Das sagen Toto Wolff und Horner

Das Schiedsgericht der FIA um Vertragsstreitigkeiten entscheidet heute darüber, für wen Oscar Piastri 2023 Gas geben wird. Toto Wolff und Christian Horner haben eine klare Meinung zum Streit um den Australier.

Heute wird in Genf beim FIA-Schiedsgericht darüber verhandelt, ob Oscar Piastri vertraglich verpflichtet ist, seine GP-Karriere im Alpine-Renner zu beginnen. Der Ausnahmekönner aus Melbourne, der bisher zur Nachwuchsakademie der Franzosen gehörte und von Alpine auf den Formel-1-Aufstieg vorbereitet wurde, soll sich mit McLaren geeinigt haben.

Doch Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer beteuert, dass der 21-Jährige vertraglich an das Team aus Enstone gebunden ist – und damit keine Wahl hat, für wen er im nächsten Jahr in der Formel 1 auf Punktejagd gehen wird. Piastri dementierte in den sozialen Medien eine Mitteilung des Teams, in der er als Nachfolger für Fernando Alonso präsentiert wurde, der seinerseits zu Aston Martin wechselt.

Szafnauer stellte daraufhin die Integrität des jungen Rennfahrers in Frage, und auch Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte: «Es ist wichtig, dass die Nachwuchsprogramme der Teams mit Respekt behandelt werden.»

Und der Wiener betonte: «Ich denke, einige Jungs müssen vorsichtig sein, was sie in den sozialen Medien über multinationale Konzerne posten. Ich glaube an Karma und ich glaube an Ehrlichkeit. Aber es steht mir nicht wirklich zu, darüber zu urteilen, da ich die ganze rechtliche Situation nicht kenne.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt zum Tauziehen um die Dienste des schnellen Australiers: «Vertraglich sollte das nie passieren. Wenn Renault oder Alpine in seine Nachwuchskarriere investiert haben, dann mit Blick auf die Zukunft. Und das sollte mit Loyalität belohnt werden.»

«Ich verstehe nicht, was vertraglich los ist, aber wenn Piastri in einer Position ist, in der er glaubt, nächstes Jahr nicht für Alpine fahren zu müssen, dann stimmt etwas nicht. Hoffentlich wird sich das alles klären», ergänzte der Brite.

Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4