Mick Schumacher und Ferrari: So geht es weiter

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto nimmt Stellung zu den Gerüchten um den möglichen Austritt von Mick Schumacher aus der Ferrari Driver Academy. Der Italiener verrät, wie es nun weitergeht.

Mick Schumacher kämpft derzeit um sein Formel-1-Cockpit bei Haas. Der junge Deutsche konnte bereits in einigen Rennen glänzen, Teamchef Günther Steiner fordert aber mehr Konstanz von ihm, wie er im SPEEDWEEK.com-Interview betont. Auch der Verbleib des 23-Jährigen in der Ferrari Driver Academy, dem Nachwuchsprogramm der Scuderia aus Maranello, ist nicht gesichert.

Schumacher gehört seit 2019 zum Nachwuchskader der Roten. Seinen Platz verdiente er sich mit dem Titel in der Formel-3-EM im Jahr davor. 2020 legte er den Gesamtsieg in der Formel 2 nach. Danach stieg er mit dem Haas-Team in die Formel 1 auf.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sagt zu den Berichten um das Ende der Mitgliedschaft Schumachers bei der Ferrari-Nachwuchstruppe: Zunächst einmal ist die Ferrari Driver Academy für uns ein sehr wichtiger Pfeiler unseres Teams. Wir investieren viel in sie, und wir werden auch weiterhin viel investieren. Der Grund dafür ist, dass wir glauben, dass es wichtig ist, die besten Talente zu finden und zu fördern, die in Zukunft im roten Auto sitzen können.»

«Wie wir bereits am Anfang der Saison gesagt haben, ist es für Mick wichtig, sich in dieser Saison zu verbessern. Wir werden uns in ein paar Rennen mit ihm zusammensetzen, Bilanz ziehen, und wir werden das auch zusammen mit Haas tun, und die beste Entscheidung für seine Zukunft treffen», ergänzte der Italiener.

