Lewis Hamilton mit bösem Verdacht: «WM 2021 anders»

Am 10. Oktober wird der Autosport-Weltverband FIA verkünden, ob sich die Rennställe 2021 an die Budgetobergrenze gehalten haben. Mercedes-Star Lewis Hamilton fordert Transparenz und hat einen Verdacht.

Haben sich die zehn Grand-Prix-Rennställe 2021 an den Kostendeckel gehalten? Dieser Frage sind in den vergangenen Monaten Fachkräfte des Autosport-Weltverbands FIA nachgegangen. In Singapur hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff gravierende Vorwürfe erhoben, worauf der Österreicher von GP-Sieger Ralf Schumacher als schlechter Verlierer bezeichnet wurde.

Die Regelhüter der FIA wollen nun am 10. Oktober darüber informieren, was ihre Überprüfung ergeben hat. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ist der Ansicht, selbst was als geringfügige Verletzung des Reglements bezeichnet werde, sei ein handfester Vorteil für einen Rennstall – wenn mehr Geld in die Entwicklung gesteckt werden könne.

Natürlich ist in Japan auch Lewis Hamilton auf die Zusammenhänge angesprochen worden. Der siebenfache Weltmeister lieferte sich 2021 einen atemberaubenden WM-Zweikampf mit Max Verstappen, der im kontroversen WM-Finale von Abu Dhabi gipfelte. Der 103-fache GP-Sieger Hamilton ist der Ansicht: Hätte Mercedes mehr Geld ausgeben können, dann wäre das WM-Ergebnis womöglich ein anderes gewesen.

Der 37-jährige Brite sagt: «Ich weiss noch, dass wir in Silverstone unser letztes grosses Entwicklungspaket ans Auto brachten. Aber wir konnten bei Red Bull Racing sehen, wie sie an jedem GP-Wochenende neue Teile am Wagen hatten. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hatten sie nach Silverstone vier markante Evo-Schritte.»



«Wenn wir das Geld gehabt hätten, 300.000 sagen wir für einen neuen Boden auszugeben oder einen neuen Flügel, dann hätte dies den Ausgang der WM ändern können. Weil wir einfach in einer besseren Ausgangslage gewesen wären.»



«Also hoffe ich, FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem und seine Leute tun das Richtige. Transparenz ist hier ganz wichtig, vor allem für die Fans, welche sich die Rennen ansehen und zu den Rennen reisen. Transparenz ist aber auch wichtig für alle unsere Mitarbeiter. Wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, dass gewisse Dinge im Hintergrund erledigt wurden. Ich glaube nicht, dass dies dem Stil von Mohammed entspricht. Integrität ist elementar für ihn und auch für das neue Management der Formel 1. Wir haben gute Leute am Ruder, mit dem entsprechenden Führungsverhalten.»





Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6