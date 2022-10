Toto Wolff: «Müssen diesen Schwung beibehalten»

Nach dem starken Auftritt von Lewis Hamilton im Rennen von Austin blickt Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff «vorsichtig optimistisch» auf das anstehende Rennwochenende in Mexiko-Stadt.

Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell konnte im jüngsten Grand Prix auf dem Circuit of the Americas zwar nicht den ersehnten ersten Saisonsieg einfahren. Der siebenfache Weltmeister kam diesem aber nahe. Er führte das Rennen zwischenzeitlich an und kam am Ende hinter Sieger Max Verstappen als Zweiter über die Ziellinie.

Sein Teamkollege George Russell hatte gleich nach dem Start ein unliebsames Zusammentreffen mit Ferrari-Polesetter Carlos Sainz, für das er eine 5-sec-Zeitstrafe kassierte. Obwohl sein Silberpfeil dabei beschädigt wurde, konnte der Brite – im Gegensatz zu Sainz – weiterfahren und als Fünfter zehn wichtige WM-Zähler einfahren. Zudem sicherte er sich im letzten Umlauf noch den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde. Das Wochenende in Mexiko beginnt für Russell verspätet, denn im ersten freien Training wird Nyck de Vries am Steuer seines Dienstwagens sitzen.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff ist zufrieden mit dem 19. Saisonlauf in den USA. «Wir hatten zwar nicht ganz das Tempo, um zu gewinnen, aber es war toll, vorne mitzumischen und das Rennen anzuführen», fasst er zusammen. Und angesichts der Änderungen am Silberpfeil, die das Team vor dem Rennwochenende in Austin vorgenommen hatte, sagt er: «Die Upgrades haben uns einen Schritt nach vorne gebracht und wir waren näher an der Spitze dran als in letzter Zeit.»

«Lewis fuhr ein hervorragendes Rennen und beendete es auf Platz 2, während George trotz seines beschädigten Autos eine gute Punkteausbeute erzielte», freut sich der Wiener. Und er betont: «Wir müssen diesen Schwung beibehalten. Wir reisen vorsichtig optimistisch nach Mexiko, aber der W13 kann von Strecke zu Strecke unberechenbar sein, also müssen wir abwarten.»

Über das anstehende Rennwochenende in Mexiko-Stadt sagt der 50-jährige Österreicher: «Es ist immer schön, wieder in Mexiko zu sein. Die Fans sind fantastisch und die Atmosphäre ist jedes Mal spektakulär, wenn wir hier sind. Sie wissen, wie man eine brillante Show auf die Beine stellt, also freuen wir uns darauf, wieder in Mexiko-Stadt zu sein.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8