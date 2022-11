Timo Glück rügt Ferrari: «Immer wieder Fehler»

Die wichtigsten zwei Entscheidungen in der Formel-1-WM 2022 sind gefallen, jetzt geht es zwischen Ferrari und Mercedes um viel Geld und ums Prestige. Eine Einschätzung des Sky-GP-Experten Timo Glock.

Max Verstappen hat seinen Fahrer-WM-Titel erfolgreich verteidigt, Red Bull Racing hat den Konstrukteurs-Pokal gewonnen. Die wichtigsten beiden Entscheidungen in der Königsklasse sind gefallen.

Nun geht es zwischen den weiteren Piloten und Rennställen ums Prestige und Geld. Ferrari liegt in der Markenwertung 40 Punkte vor Mercedes, es steht 487:447 für die Italiener.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat festgehalten: «Ein Sieg wäre mir lieber als Ferrari abzufangen.» Aber jeder höhere Rang im Konstrukteurs-Pokal bedeutet auch mehr Preisgeld.

Vor dem Grossen Preis von Brasilien sagt Timo Glock als GP-Experte der deutschen Kollegen von Sky: «Ferrari macht immer wieder Fehler, deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass sie von Mercedes noch abgefangen werden. Der Vorsprung von 40 Punkten bei nur zwei verbleibenden Rennen ist zwar ganz schön gross, aber nichts ist unmöglich.»



Der 40-jährige Hesse weiter: «Lewis Hamilton hat angedeutet, dass er seinen Vertrag bei Mercedes über 2023 hinaus verlängern möchte. Er sieht weiterhin sehr motiviert aus, das hat er auch in Mexiko gezeigt.»



«Das Paket von Mercedes hat dort sehr gut funktioniert. Man hat die Probleme vom Saisonbeginn mehr und mehr in den Griff bekommen und kann das Potenzial auch auf verschiedenen Rennstrecken abrufen. Das zeigt mal wieder die Stärke von Mercedes, die mit Lewis Hamilton und George Russell Ferrari in der Teamwertung durchaus einholen können.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8