Mick Schumacher zum Aus: «Ich bin sehr enttäuscht»

Jetzt ist es offiziell: Mick Schumacher erhält beim US-amerikanischen Rennstall Haas keinen neuen Vertrag. In einer ersten Stellungnahme findet der junge Rennfahrer: «Ich verdiene einen Platz in der Formel 1.»

Am frühen Morgen des 17. November ging es Schlag auf Schlag. Zuerst bestätigte der US-amerikanische Rennstall Haas die Trennung von Mick Schumacher. Wenige Minuten danach war klar, was seit längerem als offenes Geheimnis galt – Nachfolger von Mick Schumacher als Haas-Stallgefährte von Kevin Magnussen ist der 35-jährige GP-Routinier Nico Hülkenberg.

Was sagt Mick Schumacher? Der 23-jährige Deutsche teilt mit: «Dies wird mein letztes Rennen für das Haas F1 Team sein. Ich möchte nicht verbergen, dass ich sehr enttäuscht über die Entscheidung bin, unseren Vertrag nicht zu verlängern.»

«Ich möchte aber dennoch sowohl Haas F1 als auch Scuderia Ferrari und Ferrari Driver Academy ausdrücklich dafür danken, dass sie mir diese Chance gegeben haben.»

«Die gemeinsamen Jahre haben wir sportlich und persönlich reifen lassen. Und gerade wenn es schwierig wurde, habe ich gemerkt, wie sehr ich diesen Sport liebe.»

«Es war manchmal holprig, aber ich habe mich stetig verbessert, viel gelernt und weiss jetzt sicher, dass ich einen Platz in der Formel 1 verdiene. Das Thema ist für mich alles andere als abgeschlossen. Rückschläge machen einen nur stärker.»



«Mein Feuer brennt für die Formel 1, und ich werde hart darum kämpfen, auf die Startaufstellung zurückzukehren. PTW.»



Für alle, die mit Slang im Netz nicht vertraut sind: PTW steht für «play to win» – für einen Sportler, der sein Engagement überaus ernst nimmt und teilnimmt, um zu siegen.



Aber PTW kann, pikaten Doppeldeutigkeit auch heissen «prove them wrong» – als feiner Hinweis darauf, dass er seinen Kritikern beweisen wird, dass sie falsch liegen.





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8