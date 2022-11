Mick Schumacher nach Haas-Aus: «Das zählt doch nicht»

Der 23-jährige Mick Schumacher bestreitet sein vorderhand letztes GP-Wochenende: Nach dem 43. Grand Prix mit Haas heisst es Goodbye. Was der junge Schumacher über seine Zukunft sagt.

Rennstallbesitzer Carl Haas und Teamchef Günther Steiner haben entschieden: Mick Schumacher muss Haas verlassen, der erfahrene Nico Hülkenberg kehrt in die Königsklasse zurück.

In einer ersten Stellungnahme hat Mick Schumacher seiner grossen Enttäuschung Ausdruck gegeben. Nun geht er im Fahrerlager des Yas Marina Circuit weiter auf das Aus ein.

Der gegenwärtige WM-16. sagt mit langem Gesicht: «Klar ist das alles sehr enttäuschend. Denn ich glaube noch immer, dass ich einen guten Job gemacht habe. Doch ich muss die Entscheidung meines Rennstalls respektieren und nach vorne sehen.»

«Wir hatten unser Auf und Ab. Aber ich fand, in meinem zweiten Jahr machte ich gute Fortschritte. Das erste Jahr in der Formel 1, das zählt doch nicht. Wir fuhren im vergangenen Jahr ja nur dem Feld hinterher.»

«2022 haben wir aus unseren Möglichkeiten das Beste gemacht, der Trend zeigt nach hoben.»



«Ich muss nun alle Optionen in Ruhe anschauen und sehen, wie es weitergeht. Ich will mich hier in Abu Dhabi mit einer guten Leistung verabschieden, und wenn alles klappt, kann ich hier Punkte einfahren.»



Schumacher gibt zu, dass er seinen Kumpel Sebastian Vettel in dieser schwierigen Lage um Rat gebeten hat. «Aber was da geredet worden ist, das bleibt privat.»







São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8