Max Verstappen: Auch beim Einkommen die Nase vorn

Max Verstappen (im Bild mit Freundin Kelly Piquet) ist in diesem Jahr gemäss «Forbes» der Bestverdiener im Formel-1-Feld

Die jährliche «Forbes»-Liste der bestverdienenden Formel-1-Stars lässt vermuten, dass Max Verstappen in diesem Jahr nicht nur den WM-Titel, sondern auch das höchste Einkommen in der Startaufstellung bejubeln darf.

Jedes Jahr veröffentlicht das Business-Magazin «Forbes» die Liste der Top-10-Verdiener in der Formel-1-Startaufstellung. Und jedes Jahr gilt bei der Betrachtung der Aufstellung, dass die Zahlen mit Vorsicht zu geniessen sind. Denn berücksichtigt werden nur die Saläre und Bonus-Zahlungen für Erfolge – nicht aber die persönlichen Werbe-Deals der Formel-1-Piloten. Und diese Zahlen werden nicht nur durch Insider- und anderen Informationen ermittelt, sondern beruhen auch auf Schätzungen.

So soll der zweifache Champion Max Verstappen dank seiner WM-Erfolge ein Grundsalär über 40 Millionen US-Dollar aufweisen, hinzu kommen Erfolgsprämien in Höhe von weiteren 20 Millionen Dollar. Damit belegt er die Spitzenposition in der «Forbes»-Liste. Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton muss sich mit dem zweiten Platz und dem Grundsalär von 55 Millionen US-Dollar begnügen, da er keinen Sieg einfuhr, kommen auch keine Erfolgsprämien hinzu.

Die Top-5 komplettieren Fernando Alonso (insgesamt 30 Millionen US-Dollar), Sergio Pérez (10 Millionen Salär plus 16 Millionen Erfolgsprämien) und Charles Leclerc. Der Ferrari-Star soll 12 Millionen US-Dollar verdient und weitere 11 Millionen an Erfolgsprämien eingestrichen haben.

Der in Rente gegangene deutsche GP-Star Sebastian Vettel soll 15 Millionen Salär und 2 Millionen an Erfolgsprämien bekommen haben und belegt damit den sechsten Platz – gemeinsam mit Daniel Ricciardo, der im nächsten Jahr auch nicht in der Startaufstellung stehen wird, weil er bei McLaren Platz für den jungen Oscar Piastri machen musste. Der Australier soll das gleiche Gehalt wie der vierfache Weltmeister erhalten haben – und auch die gleiche Summe als Erfolgsbonus.

Leclercs Teamkollege Carlos Sainz hat «Forbes» zufolge ein Jahresgehalt von 8 Millionen US-Dollar erhalten, hinzu kommen 7 weitere Millionen an Erfolgsprämien. Damit liegt der Spanier vor McLaren-Talent Lando Norris mit einem Salär von 5 Millionen und 6 Millionen an Bonuszahlungen. Auf dem zehnten Platz landet schliesslich Hamiltons Teamkollege George Russell mit 3 Millionen Salär und 7 Millionen an Erfolgsprämien.

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8