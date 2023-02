Alfa Romeo Racing: Probleme wegen Lackierung?

Das Alfa Romeo Racing Team hat in dieser Woche in Zürich das neue GP-Auto für die Saison 2023 vorgestellt. Die Lackierung kam bei den Fahrer und Fans und auch Martin Brundle an. Letzterer äussert aber auch Bedenken.

«Ich mag die Lackierung, das sieht noch besser aus als 2022», erklärte Valtteri Bottas mit Blick auf den C43, mit dem er in diesem Jahr auf Punktejagd gehen wird. Und auch sein Alfa Romeo Racing-Teamkollege Guanyu Zhou stimmte dem Finnen zu: «Ich finde die neuen Farben wunderbar.»

Auch viele Fans und Beobachter reagierten positiv auf die rot-schwarze Lackierung. Der frühere GP-Pilot und heutige TV-Experte Martin Brundle erklärte auf Twitter: «Ich liebe die Rückseite des Heckflügels.» Und er betonte: «Dieses neue, leichte Carbon-Finish setzt sich in der Formel 1 immer mehr durch.«

Der GP-Veteran kennt den Grund für diesen Trend, der eine praktische Ursache hat. Brundle erklärt: «Das Gewichtslimit sinkt in diesem Jahr um zwei Kilogramm, und die meisten Teams hatten schon vorher damit zu kämpfen.» Gleichzeitig warnt er: «Aber dieses Auto wird im Fernsehen oder auf der Strecke an einem bedeckten Tag schwer zu sehen sein.»

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Team mit einer dunklen Lackierung Probleme bekundet hat. In der Saison 2017 wechselte das Haas-Team, das in diesem Jahr Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen auf Punktejagd schickt, den Look des GP-Autos, nachdem ihnen klar geworden war, dass das Fahrzeug im Fernsehen schwer zu erkennen war.

Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format