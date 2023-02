Warnung für Gegner: Max Verstappen wird 2023 stärker

​Formel-1-Champion Max Verstappen hat die 20222 schwerer gewordenen Rennwagen bemängelt. Das zusätzliche Gewicht begünstigt ein Handling, das Max nicht entgegenkommt. Aber das ändert sich.

Bald zeigte sich bei den neuen Flügelautos der Generation 2022: Die Renner liegen aufgrund des höheren Gewichts in langsamen Kurven eher träge und neigen zum Untersteuern. Formel-1-Champion Max Verstappen stellte im Frühling fest: «Die Charakteristik dieser Autos führt zu einem Handling, mit dem ich die Kurven nicht so attackieren kann, wie ich es mag.»

«Am liebsten ist mir bei einem Rennwagen eine Vorderachse, die mir sehr viel Gefühl gibt und ein knackiges Einlenken erlaubt. Wenn dadurch das Heck lebhaft ist, dann kann ich damit sehr gut leben. Ein leicht untersteuerndes Fahrzeug, das also über die Vorderachse hinausschiebt, damit kommt Sergio Pérez besser zurecht als ich.» Diese Eigenschaft liegt auch an der Einführung von Niederquerschnittreifen.

Im Laufe des Jahres kam Verstappen mit dem Wagen besser zurecht, erstens gelang es Red Bull Racing, das Auto leichter zu machen; zweitens konnte Max mit Feineinstellungen an der Abstimmung das Auto besser auf seine Bedürfnisse trimmen. Ergebnis: Von Frankreich bis Mexiko hiess in neun Rennen acht Mal Verstappen.

«Ja, es ist besser geworden», gab Max im Sommer zu. «Bei der ersten Saison mit Flügelautos war nicht klar, wieviel Abtrieb diese Autos erzeugen würden. Pirelli musste zudem einrechnen, dass unsere Rennwagen erneut schwerer werden. Grundsätzlich könnten wir die Kurven ein wenig besser attackieren, wäre die Konstruktion des Vorderreifens anders.»

Pirelli-Rennchef Mario Isola bestätigte: «Wir haben für 2022 einen widerstandsfähigen Reifen gebaut, der allerdings dazu führt, dass der Wagen über die Vorderachse schiebt. Alle Rennställe haben diese Tendenz festgestellt. Die 2022er Rennwagen sind in schnellen Bögen sehr gut ausbalanciert, aber in langsamen Kurven untersteuern sie. Beim Bau des 2023er Vorderreifens werden wir das erwähnte Untersteuern zu verringern versuchen.»



Nach dem WM-Finale von Abu Dhabi 2022 hatten die Piloten die Gelegenheit, diese 2023er Konstruktionen auszuprobieren. Verstappen stellt fest: «Auf dem Yas Marina Circuit hat sich das vielversprechend angefühlt. Klar müssen wir noch sehen, wie das auf anderen Strecken sein wird. Aber ich bin sicher, dass wir uns da in die richtige Richtung bewegen.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format