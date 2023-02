Weltmeister Max Verstappen: «Das wäre doch absurd»

​Vor kurzem kursierte im Internet, der zweifache Formel-1-Champion Max Verstappen lasse sich im Privatjet einen Rennsimulator einbauen. Kurzer Blick in den Kalender: Nein, wir haben noch nicht den 1. April.

Jeder weiss, wie gerne und oft Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Rennsimulator sitzt, sei dies nun in der Anlage von Red Bull Racing oder im Sim zuhause in Monte Carlo.

Unlängst kursierte im Netz, dass Verstappen nun sogar im Privatflieger einen Rennsimulator einbauen lasse. Nanu, denkt sich da der Eine oder Andere, haben wir denn schon den 1. April?

Jedenfalls ist der 35-fache GP-Sieger Verstappen auf die angebliche Neuheit in seinem Jet angesprochen worden, und der Champion von 2021 und 2022 sagt: «Nein, das stimmt nicht, da handelt es sich um ein Missverständnis.»

«Was wahr ist: Ich lasse derzeit ein neues Motorhome aufbauen, mit welchem ich die Rennen in Europa besuchen werde. Und dort will ich sehr wohl einen Simulator installieren lassen, denn dann kann ich noch rasch virtuell ein paar Runden drehen, wenn ich am Abend von der Rennstrecke komme. Ein Simulator im Flugzeug, das wäre doch absurd.»

Was kaum bekannt ist: Verstappen verbringt ungefähr einen Monat seines Rennjahres im Simulator! Max hat dazu erklärt: «Die Tage sind sehr lang, aber ich bin davon überzeugt, dass sich diese Arbeit lohnt. Ich will auch nicht, dass ein Testfahrer sich um die Simulation kümmert, wie das in anderen Rennställen getan wird. Ich will das selber machen, denn jeder hat seinen ganz eigenen Fahrstil.»



Aber das geht noch viel weiter – denn auch zuhause in Monaco sitzt Verstappen regelmässig im Rennsimulator. «Das hilft mir dabei, die Schärfe zu behalten. Viel mehr kannst du derzeit nicht machen, wenn du zuhause bleiben musst. Und ich habe am Sim-Sport sowieso viel Freude.»



Was auffällt: Wenn Verstappen als Privatperson an Simulations-Wettbewerben teilnimmt, dann handelt es sich in der Regel nicht um virtuelle Rennen der Formel 1. Max erklärt das damit, dass er dadurch gezwungen werde, seinen Fahrstil immer wieder anzupassen – wir sprechen hier von Lenkung, Bremsen, Gas geben oder Linienführung. Verstappen will sich so schnell es geht den neuen Verhältnissen anpassen können. Und daraus, so der Niederländer, lerne er immer wieder Neues für die Einsätze im Formel-1-Auto.





