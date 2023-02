Verstappen, Alonso, Hamilton: Weichen sind gestellt

​Bald beginnen die Formel-1-Wintertests, bei welchen sich die 20 Stammpiloten auf die GP-Saison 2023 vorbereiten. Wir sagen, wie lange ihre Verträge bei den zehn Grand-Prix-Rennställen laufen.

Vom 23. bis 25. Februar wird auf dem Bahrain International Circuit mit den neuen Autos getestet, auf der gleichen Rennstrecke wird dann der WM-Auftakt stattfinden, am 5. März.

Wer für die zehn Teams am Lenkrad sitzt, ist klar. Aber wir wollten zwischendurch wieder einmal beleuchten, wie lange eigentlich die Verträge der 20 Stammfahrer laufen.

Mercedes-Benz

Das Abkommen mit Lewis Hamilton läuft Ende 2023 aus. Der englische Superstar hat bestätigt, dass er noch mindestens zwei weitere Jahre Formel 1 fahren will. George Russell ist bis Ende 2024 unter Vertrag. Viele Anzeichen deuten auf eine vorzeitige Verlängerung hin.

Ferrari

Charles Leclerc und Carlos Sainz sind beide bis Ende 2024 an Ferrari gebunden.

Red Bull Racing

In Sachen Sergio Pérez gilt: So lange die Leistung stimmt, wird der Mexikaner sein Cockpit behalten, angedacht ist das bis 2024. Der Vertrag mit Max Verstappen ist auf Ende 2028 ausgelegt.

McLaren

Lando Norris steht bis Ende 2025 unter Vertrag, der junge Oscar Piastri bis Ende 2024.



Alpine F1

Der Vertrag von Esteban Ocon läuft noch für zwei weitere Jahre, also bis Ende 2024. Das Abkommen von Pierre Gasly dauert ebenfalls bis Ende 2024.



AlphaTauri

Red Bull-Fahrer wie Yuki Tsunoda und Nyck de Vries werden traditionsgemäss mit Mehrjahresverträge verpflichtet, ohne detaillierte Angaben zur Laufzeit dieser Abkommen.



Aston Martin

Der spanische Superstar Fernando Alonso hat einen Zweijahres-Deal ausgehandelt, für 2023 und 2024. Details zum Abkommen von Lance Stroll sind von Aston Martin nie kommuniziert worden.



Alfa Romeo Racing

Der Chinese Guanyu Zhou ist bis Ende 2023 bestätigt, der Finne Valtteri Bottas bis Ende 2025.



Haas

Als Kevin Magnussen von Haas-Teamchef Günther Steiner für Nikita Mazepin geholt wurde, Anfang 2022, erhielt der Däne einen Zweijahresvertrag. Der läuft also Ende 2023 aus. Nico Hülkenberg hat ebenfalls für zwei Jahre unterzeichnet, für 2023 und 2024.



Williams

Alex Albon hat bei seiner Rückkehr in die Königsklasse einen Zweijahresvertrag unterzeichnet, also für 2022 und 2023. GP-Neuling Logan Sargeant aus Florida besitzt einen Einjahresvertrag mit Optionen für 2024 und 2025.





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format