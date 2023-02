Yuki Tsunoda über Sprintrennen: «Weniger Sorgen»

AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda geht mit viel Zuversicht in die anstehende Saison. Der 22-jährige Japaner blickt auch entspannter auf die sechs Sprintrennen der Saison 2023, wie er erzählt.

AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda wird in diesem Jahr seine dritte Formel-1-Saison in Angriff nehmen und dem Japaner ist klar, dass es eine Bewährungsprobe wird. Denn Teamchef Franz Tost hat in der Vergangenheit immer wieder erklärt, dass ein Fahrer drei Jahre braucht, um seine Bestleistung abzurufen.

Im Rahmen der Team-Präsentation des Rennstalls aus Faenza betonte der Tiroler auch: «Da wir in diesem Jahr voraussichtlich ein recht konkurrenzfähiges Auto haben werden, muss Yuki immer das Ziel haben, ins Q3 zu kommen und die Rennen in den Punkten zu beenden.» Und er stellte klar, dass er viel mehr Punkte als 2022 erwarte.

Im Vorjahr hatte sich Tsunoda noch mit 12 WM-Zählern und Platz 17 in der WM-Tabelle begnügen müssen. Seine Rookie-Saison hatte er 2021 noch mit 32 Punkten auf dem 14. Gesamtrang abgeschlossen. Dennoch blickt der 22-Jährige mit viel Zuversicht auf die anstehende Saison – auch was die Sprintrennen angeht, von denen in diesem Jahr gleich sechs ausgetragen werden.

«In diesem Jahr mache ich mir deutlich weniger Sorgen über die Sprintrennen und das fehlende Training vor dem Qualifying. Ich bin zuversichtlich, dass ich gleich im ersten Training eine gute Leistung abliefern und in einen Rhythmus kommen kann. Ich weiss nun, wie ich mit diesem Format umgehen muss. Deshalb fühle ich mich weniger gestresst und habe daher alles mehr unter Kontrolle», beteuert Tsunoda.

Die Vorfreude auf alle Grands Prix der Saison 2023 ist gross, betont der Formel-2-Gesamtdritte von 2020. Gleichzeitig gesteht er: «Natürlich ist das erste Rennen in Bahrain etwas, worauf man sich freuen kann. Wenn ich mir den Kalender anschaue, dann ist der WM-Lauf in Japan selbstverständlich etwas Besonderes für mich, und ich freue mich darauf, später in diesem Jahr wieder vor meinen heimischen Fans zu fahren. Die Atmosphäre in Suzuka war in der vergangenen Saison sehr speziell. Ich denke, Las Vegas als neues Rennen wird cool sein. Aber ehrlich gesagt ist Japan für mich das herausragende Rennen, wenn ich eines von allen Rennen in diesem Jahr herausgreifen müsste.»

Formel 1 2023

Präsentationen

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format