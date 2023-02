Toto Wolff: «Daraus lernen wir am meisten»

Das Mercedes-Team musste 2022 einen Tiefschlag einstecken: Nach acht Weltmeistertiteln in Folge musste sich die Mannschaft von Toto Wolff mit dem dritten Platz begnügen. In diesem Jahr soll es wieder nach vorne gehen.

Die Saison 2022 wird Mercedes noch lange in Erinnerung bleiben, denn sie markiert das ernüchternde Ende einer Erfolgssträhne, die sich über acht Jahre hingezogen hatte. Das Werksteam der Sternmarke musste nach acht Gesamtsiegen in der Konstrukteursmeisterschaft in Folge mit dem dritten Platz hinter den neuen Weltmeistern von Red Bull Racing und dem zweitplatzierten Ferrari-Rennstall zufriedengeben.

Mit dem W14, der am Mittwoch in Silverstone enthüllt und zum ersten Mal auf die Strecke geschickt wurde, will das Team von Toto Wolff die Wende schaffen. Der Motorsportdirektor erklärte: «Jedes Jahr zur Vorstellung des neuen Autos nach Silverstone zu fahren, ist ein unglaubliches Gefühl. Es im Werk anzulassen, ist etwas, das uns allen Gänsehaut bereitet. Wenn man es dann zum ersten Mal fahren sieht, sieht man, wie sich alles zusammenfügt.»

«Letztes Jahr mussten wir schon früh feststellen, dass wir mit Problemen zu kämpfen hatten, und ich hoffe, dass es dieses Jahr reibungsloser ablaufen wird», fügte der Wiener an, betonte aber auch gleichzeitig: «Wir sagen immer, dass die Tage, an denen wir verlieren, die Tage sind, die unsere Konkurrenten bedauern werden, weil wir daraus am meisten lernen. Wenn man jedoch mitten im Geschehen steckt, fühlt es sich manchmal nicht so an. Man versucht nur, sich wieder herauszukämpfen und hoffentlich bessere Ergebnisse zu erzielen.»

«Ich bin mir sicher, dass wir in vielen Jahren zurückblicken und sagen werden, 2022 war ein entscheidendes Jahr für das Team. Nach acht Weltmeistertiteln in Folge wussten wir, dass irgendwann schwierige Zeiten auf uns zukommen würden. Hoffentlich war 2022 nur ein Ausrutscher und dieses Jahr ist viel besser», ergänzte der 51-Jährige.

Formel 1 2023

Präsentationen

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format