Nicht genug Testtage? Pierre Gasly bleibt entspannt

Die Formel-1-Teams werden in diesem Jahr mit nur drei Testtagen auskommen müssen, bevor die Saison losgeht. Während einige Fahrer darüber klagen, macht sich Alpine-Pilot Pierre Gasly keine Sorgen.

In dieser Woche dürfen die Teams und ihre Stars endlich ihre GP-Autos für die anstehende Saison auf die Probe stellen: Ab dem Donnerstag, 23. Februar brummen die Formel-1-Motoren am Wüstenkurs von Bahrain, auf dem in der folgenden Woche dann der Saisonauftakt über die Bühne gehen wird.

Die Vorsaison-Testfahrten dauern nur drei Tage, und weil jeder Rennstall nur ein Auto einsetzen darf, müssen die GP-Piloten mit je 1,5 Testtagen auskommen. Das ist zu wenig, findet George Russell. De Mercedes-Pilot stellte bei der Enthüllung des W14 klar: «Ich persönlich finde, dass drei Tage nicht genug sind.»

«Aus Fahrer-Sicht bedeutet das nämlich, dass jedem Pilot nur eineinhalb Tage bleiben. Wir hatten das Glück, in der vergangenen Woche noch Reifentests absolviert zu haben», fügte der 25-jährige Brite an, und schlug vor: Drei Testtage mit zwei Autos wären wohl gut, und ich denke, das wäre ein guter Kompromiss, wenn man bedenkt, aus welchen Gründen wir die Testtage limitieren.»

Alpine-Pilot Pierre Gasly sieht das entspannter, obwohl er als Teamneuling sicher noch mehr zu tun haben wird als Russell, der schon 2022 im Mercedes unterwegs war. «Natürlich würde es helfen, wenn ich zehn Tage im Auto hätte, aber es ist, wie es ist», reäumte er im Gespräch mit «Total-Motorsport.com» ein.

«Aber ich weiss, dass ich meinerseits alles getan habe, um mit dem Team zu arbeiten, es kennenzulernen und ihm meine Anforderungen und Bedürfnisse mitzuteilen. Es geht auch darum, die Gewohnheiten des Teams zu erkennen, damit sich eine gewisse Routine einstellt, die sicherlich kommen wird. Und ich bin zuversichtlich, dass wir im ersten Rennen bereits eine gute Performance zeigen können», fügte der Franzose an.

Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format