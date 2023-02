Max Verstappen: «Manchmal kochen die Emotionen hoch»

Formel-1-Champion Max Verstappen verrät, wie er mit seinen Emotionen umgeht und spricht auch über die Beziehung zu seinem Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez. «Wir kommen wirklich gut miteinander aus», verrät er.

Max Verstappen und Sergio «Checo» Pérez haben in den zwei Jahren, die sie bisher als Red Bull Racing-Teamkollegen verbracht haben, oft bewiesen, dass sie gut miteinander auskommen. Allerdings herrschte im vergangenen Jahr auch dicke Luft zwischen den beiden Stallgefährten – die aber schnell aus der Welt geschafft werden konnte, wie der zweifache Formel-1-Champion im Gespräch mit «CNN» verriet.

«Ich denke, wir sind professionell genug, um so etwas hinter uns zu lassen. Wir sind Rennfahrer und manchmal kochen die Emotionen hoch, das ist ganz normal, denn nach einem Rennen bist du auch voller Adrenalin», winkte der 35-fache GP-Sieger auf die entsprechende Frage ab.

Und Verstappen betonte: «Wir kommen wirklich gut miteinander aus. Wir starten nun in unser drittes gemeinsames Jahr und es ist auch für das Team wichtig, dass wir uns auf einander verlassen können und zusammen das Team voranbringen.»

Es sei nicht immer einfach, mit den Emotionen umzugehen, erklärte der 25-jährige Niederländer, und verwies auf das letztjährige Rennwochenende in Austin, an dem das Team die traurige Nachricht vom Tod des Red Bull-Gründers Dietrich Mateschitz erreichte.

«An manchen Tagen fällt es einem leichter, mit den Emotionen umzugehen, als an anderen. Natürlich hängt das auch davon ab, was sonst passiert. Austin war für uns ein sehr schwieriges Wochenende, weil Dietrich Mateschitz von uns gegangen ist – also der Mann, der alles für uns kreiert hat. Das ist persönlich schwer zu akzeptieren, aber als Team musst du weitermachen und das Einzige, was wir als Mannschaft tun konnten, war, das Rennen zu gewinnen.»

«Das haben wir glücklicherweise geschafft und damit auch die Konstrukteurswertung für uns entscheiden. Natürlich war das für das ganze Team ein sehr emotionales Wochenende», erinnert sich der Niederländer, der 2022 mit 15 GP-Triumphen einen neuen Formel-1-Rekord für die meisten Saisonsiege aufgestellt hat.

