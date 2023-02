Laureus Awards: Champion Max Verstappen nominiert

2022 konnte Max Verstappen seinen WM-Titel erfolgreich verteidigen. Deshalb wurde er für den «Laureus World Sportsman of the Year Award» nominiert. Auch das Red Bull Racing Team darf sich Hoffnungen machen.

Max Verstappen hat im vergangenen Jahr nicht nur seinen WM-Titel erfolgreich verteidigt und zusammen mit seinem Teamkollegen Sergio Pérez den Gesamtsieg in der Konstrukteurswertung für das Red Bull Racing Team erobert. Er stellte auf dem Weg zu diesen Erfolgen auch einen neuen Rekord für die meisten Saisonsiege auf, weil er in 15 der 22 WM-Runden für sich entschied.

Damit hat er sich die Nominierung für den prestigeträchtigen «Laureus World Sportsman of the Year Award» verdient. Verstappen tritt in der Königskategorie der jährlich vergebenen Laureus-Auszeichnungen gegen grosse Namen an. Da wären etwa die beiden Fussball-Stars Lionel Messi und Kylian Mbappé, die die zum nominierten Sextett gehören.

Auch Tennis-Ass Rafael Nadal, NBA-Ass Steph Curry und Mondo Duplantis, der drei Mal den Weltrekord im Stabhochsprung gebrochen hat, gehören zu den Nominierten. Verstappen hatte sich den illustren Preis schon nach seinem ersten WM-Titelgewinn gesichert.

Bei der Auszeichnung für Athletinnen sind Sprinterin Shelly-Ann Fraser-Pryce, die Hürdenläuferin Sydney McLaughlin-Levrone, die Schwimmerin Katie Ledecky, die Fussballerin Alexia Putellas, die Ski-Fahrerin Mikaela Shiffrin und die Tennisspielerin Iga Świątek nominiert.

Hoffnungen auf eine Auszeichnung in der Team-Kategorie der diesjährigen Laureus Awards darf sich auch Verstappens Red Bull Racing Team machen. Der Rennstall durfte nach acht Mercedes-Triumphen in Folge den Konstrukteurspokal wieder bejubeln.

Auch in dieser Kategorie ist die Konkurrenz gross. Das argentinische Männer-Fussballteam gehört genauso zu den Nominierten wie Real Madrid, die Basketball-Mannschaft der Golden State Warriors’, das französische Männer-Rugby-Team und die englische Fussball-Nationalmannschaft der Frauen.

