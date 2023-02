Aston Martin: Lance Stroll verpasst Bahrain-Test!

Lance Stroll wird die Testfahrten in Bahrain verpassen

In dieser Woche beginnen die Vorsaison-Testfahrten der Formel-1-Stars in Bahrain. Ein GP-Stammfahrer wird aber nicht mit von der Partie sein. Aston Martin-Pilot Lance Stroll hat sich verletzt.

Während sich die Teams und Formel-1-Piloten auf die anstehenden Vorsaison-Testfahrten auf dem Wüstenkurs von Bahrain vorbereiten, muss Lance Stroll sich in Geduld üben. Denn der Aston Martin-Fahrer hat sich in Spanien beim Training auf dem Bike verletzt. Deshalb wird er den dreitägigen Test vor dem Saisonauftakt verpassen, wie sein Team mitteilt.

Immerhin: Lance erwarte eine schnelle Genesung und geht davon aus, dass er bald wieder seine Arbeit am Steuer aufnehmen kann, heisst es in der entsprechenden Mitteilung des Rennstalls aus Silverstone. Man werde die Fitness des Kanadiers täglich prüfen und noch vor dem ersten Rennen in Bahrain ein Update zum Zustand von Stroll veröffentlichen, verspricht das Team weiter.

Stroll selbst sagt: «Ich hatte einen unglücklichen Unfall, als ich zur Vorbereitung auf die Saison auf meinem Bike trainierte. Ich bin entschlossen, ins Cockpit zurückzukehren und freue mich schon auf die anstehende Saison. Ich bin motiviert, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen und auf die Strecke zu gehen.»

Strolls neuer Teamkollege Fernando Alonso kennt die Situation, in der sein Stallgefährte steckt. Denn im Winter 2021 verletzte sich der zweifache Weltmeister selbst, als er auf dem Bike in Lugano zu Trainingszwecken unterwegs war. Der Spanier hatte Glück im Unglück. Er musste sich zwar operieren lassen, weil er sich am Kiefer verletzt hatte. Bei den darauffolgenden Testfahrten war er aber wieder einsatzbereit.

