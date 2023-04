Fred Vasseur: Ferrari muss diesen Fehler vermeiden

Ferrari steht nach drei Rennen noch ohne Podestplatz da. Teamchef Fred Vasseur spricht über den Grossen Preis von Aserbaidschan in Baku und darüber, in welche Falle die Italiener nicht tappen wollen.

Drei Rennen, null Podestplätze für Ferrari, die Italiener liegen im Konstrukteurspokal auf Rang 4 und haben fast 100 Punkte Rückstand auf WM-Leader Red Bull Racing.

Der Monegasse Charles Leclerc fuhr 2021 und 2022 in Baku im Abschlusstraining Bestzeit, aber Ferrari ist in Aserbaidschan noch ohne Sieg.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat klargemacht, was der berühmteste Rennstall der Welt nicht machen will: «In unserer Lage wäre es ein Fehler, auf die Konkurrenz von Red Bull Racing, Mercedes oder Aston Martin zu achten. Wir müssen uns komplett auf die eigene Leistung konzentrieren, nur so werden wir es schaffen, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen.»

«Wir haben nach dem Saudi-Arabien-GP Fortschritte erzielt, und in Sachen Neuheiten soll es so weitergehen. Auch wenn Baku ganz anders verlaufen wird als die bisherigen GP-Wochenenden. Die Leistung in der Quali wird noch wichtiger sein als sonst, denn wir haben in Aserbaidschan gleich zwei Abschlusstrainings, eines für den Sprint, eines für den Grand Prix. Dazu kommt das eigenwillige Layout der Strassenrennstrecke von Baku, und der starke Wind macht die Aufgabe nicht leichter.»



«Ich will nicht sagen, was wir am Wagen getan haben und wie sich das aufs Handling ausgewirkt hat. Aber wir streben ein gleichmässigeres Fahrzeugverhalten an, und da sind wir auf gutem Weg. Das soll sich in Baku bestätigen, auch wenn die Umstände ganz anders sind.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1